Natalia Sette 04 NOV 2025 - 21:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' aclara el motivo por el que Mayeli se ha dedicado a mandarle indirectas en los últimos días

Bayan Al Masri se quita las extensiones y muestra su pelo natural

Últimamente el mundo de ‘La isla de las tentaciones’ ha estado bastante movidito y rodeado de polémicas. La última de ella protagonizada por Bayan Al Masri y Mayeli Díaz. La de Palma de Mallorca entra en directo por llamada en ‘En todas las salsas’ para contar toda la verdad sobre su enfrentamiento con la actual pareja de Álvaro Rubio. Además, Bayan aprovecha para opinar sobre el paso de Rubén Torres por ‘Supervivientes All Stars’ .

La influencer no ha tenido nunca reparo en hablar claro sobre sus enfrentamientos, y esta vez no iba a ser menos. No es la primera vez que las exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ se enfrentan , sin embargo, nunca lo habían hecho fuera de un plató de televisión. “Ha habido moñeo”, asegura Sergio Ojer antes de que Bayan entrara por llamada. La creadora de contenido, sin pelos en la lengua, aclara lo ocurrido. “Cuando estábamos en ‘vecinos’ siempre decía que se iba a poner el pelo como yo”, comienza explicando Bayan.

Tanto es así, que lo primero que hizo Mayeli al salir de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, según Bayan, es ir a su misma peluquería. “Solicitó que le pusieran el pelo como yo”, afirma la influencer. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, el problema llega cuando Bayan pide cita y el servicio que le prestan es de muchísima peor calidad debido a que el pelo de mejor calidad se lo había llevado Mayeli. “El pelo largo y rizado era para mí”, reconoce Bayan. Todo empeoró cuando Mayei comenzó a lanzar indirectas al respecto.

Programa completo: Bayan Al Masri estalla contra Mayeli tras lo ocurrido

Tras explicar todo lo que ha pasado y contar los efectivos negativos que ha tenido para ella el motivo del enfrentamiento, Bayan carga duramente contra Mayeli. "Es muy provocadora", asegura. La influencer tiene claro que se ha quedado anclada en ‘La isla de las tentaciones’ y va buscando siempre entrar en polémicas cómo lo hacía antes. “Mayeli es una lianta, solo quiere llamar la atención”, asegura Sergio Ojer. Los colaboradores opinan que lo que realmente le pasa a Mayeli es “quiere ser Bayan”.

Bayan Al Masri entra en directo por llamada en el plató de ‘En todas las salsas’ para aclarar por qué Mayeli se ha dedicado a mandarle indirectas en los últimos días. Aprovechando que está al teléfono, la influencer opina sobre el concurso de Rubén Torres por ‘Supervivientes All Stars’ y desvela si iría con Miguel Martínez, su actual pareja, a ‘La isla de las tentaciones’ ¡Haz click en el video y descubre todas sus declaraciones!