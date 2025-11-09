Berto González 09 NOV 2025 - 18:00h.

Un año después de ganar Gran Hermano 19, Juan Quintana disfruta de una etapa estable en lo personal y profesional: continúa su carrera como bailarín, modelo y empresario con su negocio en Lanzarote, mientras consolida su historia de amor con Vicky, la pareja que ahora comparte abiertamente con sus seguidores

Juan Quintana, ganador de 'Gran Hermano', presenta a su novia: "Eres mi hogar"

Juan Quintana se convirtió hace un año en uno de los grandes protagonistas de la casa más famosa de la televisión al proclamarse ganador de 'Gran Hermano 19'. Su paso por la casa de Guadalix de la Sierra fue recordado por su carisma, su energía en la pista de baile y por la complicidad que mantuvo con su compañero Adrián, quien fue clave en su victoria. Hoy, doce meses después de aquel triunfo televisivo, el canario afincado en Lanzarote disfruta de una etapa muy diferente, centrado en su carrera artística, en su faceta empresarial y en su vida sentimental junto a su pareja, Vicky.

La edición número 19 de 'GH' culminó con una final de infarto en la que Juan Quintana consiguió hacerse con el maletín, imponiéndose a Óscar Landa por un estrecho margen de votos. Su victoria fue celebrada por "las fresis", las compañeras de reality que lo acompañó durante toda la convivencia y que supuso el cierre de una etapa marcada por altibajos y estrategias. Durante su estancia en la casa, Juan destacó por su talento para el baile y por su personalidad conciliadora, aunque también protagonizó enfrentamientos con algunos compañeros de la llamada "habitación azul".

Uno de los momentos más comentados de la edición fue su inesperada repesca: tras ser expulsado en las primeras semanas, su amigo Adrián decidió invertir 150.000 euros del premio final para darle una "vida extra" y devolverlo al concurso. Aquel gesto no solo marcó un antes y un después en la dinámica del programa, sino que selló una amistad que el propio Juan ha definido como "para toda la vida".

Tras ganar el reality, el canario explicó en el debate final que, de los 300.000 euros del premio, solo recibiría la mitad, ya que la otra parte había sido usada para su repesca. Aun así, quiso compartir parte de su recompensa con Adrián. "Nos vamos a hacer un viaje juntos a Maldivas para celebrarlo", aseguró entre risas durante su entrevista con Ion Aramendi.

Su vida, un año después de 'GH': bailarín, modelo y empresario

Juan ha continuado trabajando en los campos que más le apasionan. Su vida actual está centrada en el arte, la interpretación y los negocios. Profesional de la danza desde hace años, ha formado parte de diferentes espectáculos y musicales, entre ellos 'We Will Rock You',. basado en los grandes éxitos de Queen, y 'Mamma Mia!', donde demostró su talento sobre los escenarios.

"Me encanta esa sensación de entrar en un teatro lleno", comentaba en su perfil de Instagram en una publicación de 2020. Además de bailarín y actor, Juan Quintana ha desarrollado una sólida trayectoria como modelo. Su físico atlético y su imagen cuidada lo llevaron a participar en certámenes de belleza como Míster Turismo Talento España y Míster Turismo Badajoz, donde llegó a clasificarse entre los finalistas nacionales. En redes sociales comparte fotografías que reflejan su pasión por la moda, el fitness y los viajes, que son sus mayores aficiones.

Actualmente, compagina sus trabajos artísticos con la gestión de un negocio propio: 'Apartamentos y lofts Makana', un complejo de apartamentos y lofts que ofrece en régimen de alquiler en Lanzarote, su tierra natal. En este proyecto ha volcado parte del dinero del premio de 'GH', apostando por un estilo de vida unido al turismo y al vivir nuevas experiencias.

Su historia de amor con Vicky: una relación consolidada

En el terreno personal, Juan Quintana vive un momento de plenitud junto a su pareja, Vicky, a la que presentó públicamente meses después de su salida del programa. Durante su paso por 'GH 19', el bailarín mencionó en varias ocasiones a su novia, a la que llamaba cariñosamente "pingüi", aunque ella prefería mantenerse al margen del foco mediático. "No quería entrar en este mundo, y lo respeté", explicó entonces el canario.

Finalmente, en mayo de 2025, decidió dar el paso y presentar a su pareja a través de sus redes sociales, compartiendo varias fotografías de un viaje romántico a Marrakech. En las imágenes aparecen disfrutando del desierto, de los mercados y de la cultura marroquí, acompañadas de una emotiva declaración en la que Juan escribía: "Eres mi compañera, mi amiga, mi amor y mi hogar. No puedo imaginar un viaje más hermoso que el que comparto contigo". Vicky le respondió con unas palabras igual de emotivas: "Qué suerte tengo, el mejor compañero de vida, te amo".

Desde entonces, ambos comparten en redes numerosos momentos juntos, transmitiendo una imagen de complicidad, estabilidad y mucho amor. Ella se ha convertido en su principal apoyo en esta nueva etapa profesional, acompañándolo en sus proyectos y en su vida en Lanzarote.

Un año después de ganar 'Gran Hermano', Juan Quintana ha logrado mantenerse fiel a sí mismo: sigue bailando, viajando y construyendo nuevos retos personales y profesionales. Y aunque su vida ha cambiado por completo desde aquel triunfo, su energía y pasión por lo que hace siguen siendo las mismas que conquistaron al público en la casa de Guadalix de la Sierra.