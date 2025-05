Ana Carrillo 27 MAY 2025 - 16:48h.

El amigo de Maica Benedicto ha compartido por primera vez fotos de su novia Vicky, a la que nunca había presentado públicamente

Juan Quintana toma una decisión respecto al dinero del premio de 'Gran Hermano'

Durante su paso por 'Gran Hermano 19', concurso que consiguió ganar, Juan Luis Quintana Fonseca nunca ocultó que tenía novia, pero apenas hablaba de ella ni daba detalles acerca de su relación. El amigo de Maica Benedicto la mencionaba en ocasiones y la llamaba "pingüi", pero a ella nunca se la vio en plató. Ahora todo ha cambiado y ha decidido dar el paso de presentarle a sus seguidores a Vicky, la persona con la que comparte su vida.

En el debate final de 'GH', Ion Aramendi le preguntó a Juan por qué nunca había hablado de su chica abiertamente y él no tuvo problema en aclarar que él sí que quería hacerlo, pero que era ella la que no quería ser nombrada en televisión: "Ella no quería entrar en este mundo, queríamos respetar nuestra intimidad y lo tenía que respetar como pareja. No quise hablar, aunque me hubiera gustado compartirlo con mis compañeros".

En esa conversación con Ion Aramendi, también contó que la llamaba "pingüi" porque "dicen que el pingüino, cuando le entrega la piedra preciosa a la pingüina, se quedan durante el resto de la vida juntos". Desde esa charla han pasado seis meses y por fin Juan se ha animado a presentar a su "pingüi", una joven llamada Vicky con la que vive en Lanzarote y con la que se ha ido de viaje a Marrakech.

Precisamente las fotos que ha compartido son desde esta ciudad de Marruecos en la que han hecho una escapada: aparecen en un quad por el desierto, en un mercado de frutas, junto a unas serpientes o en un azotea. Y ha subido todas esas instantáneas junto a un texto en el que se declara a su novia como nunca.

"Mientras miro estas fotos de nuestro increíble viaje juntos, no puedo evitar sonreír al recordar cada instante compartido. Cada imagen es un tesoro que me recuerda lo afortunado que soy de tenerte a mi lado. Desde las risas hasta las conversaciones profundas, cada segundo contigo es un regalo", le dice Juan a su novia.

"Quiero que sepas cuánto significas para mí. Eres mi compañera, mi amiga, mi amor y mi hogar. No puedo imaginar un viaje más hermoso que el que comparto contigo. No importa a dónde nos lleven nuestras aventuras, sé que mientras esté contigo, estaré en el lugar correcto. Sueño con compartir mi vida entera y millones de viajes más a tu lado, descubriendo nuevos rincones del mundo juntos", añade el ganador de la última edición de anónimos de 'GH'.

"No hay mejor compañía que la tuya, ni experiencias más valiosas que las vividas juntos. Gracias por ser mi todo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y te elijo hoy y siempre para caminar de la mano en esta aventura llamada vida. Gracias por compartir tu vida conmigo", termina diciendo Juan en su declaración de amor, que ha recibido la respuesta de su novia: "Qué suerte tengo, el mejor compañero de vida, te amo, mi vida".