La española y el australiano confirmaron su relación en 2010 y ese mismo año se convirtieron en marido y mujer

15 años después y con tres hijos, se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas de la industria del cine

Compartir







Elsa Pataky y Chris Hemsworth han construido una de las relaciones más sólidas y admiradas de Hollywood. Se conocieron en 2010 y la química entre ellos fue instantánea. Aunque venían de mundos diferentes -ella, una actriz española ya consolidada; él, un actor australiano en ascenso tras su participación en 'Thor'-, compartían valores como la familia, la conexión con la naturaleza y la vida fuera del bullicio de los focos.

PUEDE INTERESARTE Elsa Pataky señala las dos cosas imprescindibles que tiene que hacer siempre que vuelve a España

Si hay algo que ha caracterizado su matrimonio es su vida centrada en la familia. Con tres hijos, India Rose y los mellizos Tristan y Sasha, han sabido adaptarse a las complicadas circunstancias de sus carreras profesionales. Pataky se vio obligada a dar un paso atrás en su profesión para dedicarse a la maternidad, mientras Hemsworth decidió enfocarse en el trabajo, especialmente durante sus años más activos en el Universo Cinematográfico de Marvel.

15 años después, han aprendido a vivir con ello. Sin embargo, su historia de amor también ha estado marcada por altibajos y compromisos. Y es que, cuando comenzaron su relación, decidieron marcas límites, y ahora, la española ha desvelado el acuerdo al que llegó con el actor en sus inicios. "Le hice prometer una cosa", ha revelado a la revista 'Harper's Bazaar'.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Le hice prometer que ninguno forzaría al otro a vivir en su país, porque estaban muy lejos entre sí", ha aseverado. Este 'pacto' surgió para evitar que ninguno se sintiera alejado de su familia o raíces culturales pero, a pesar de ello, en 2015 la pareja decidió trasladarse a Australia, país natal de Hemsworth.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Esta decisión no fue tomada a la ligera. Hemsworth, tras años viviendo en Los Ángeles, sentía la necesidad de regresar a sus orígenes, y confiaba en que, una vez que ella conociera Byron Bay, cambiaría de opinión. Y así fue; al visitar la región, "me enamoré", ha señalado, lo que facilitó la decisión de mudarse allí.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Terminó surgiendo porque me llevó a Australia, me enseñó Byron Bay y me enamoré. Era un paraíso. Siempre había querido vivir cerca del mar y con animales. Así que le dije: 'Vale, vamos, pero me prometes que tendré caballos'", ha manifestado entre risas.

Una decisión en la que también influyeron sus hijos. "Nos dimos cuenta de que vivir en Los Ángeles no era una opción. Queríamos darles la oportunidad de vivir en la naturaleza, alejados de los focos, y este era el lugar perfecto".

Así, Hemsworth aceptó sin dudarlo, y juntos adquirieron una impresionante mansión en Broken Head. La propiedad, valorada en 30 millones de dólares, está rodeada de un terreno de 4,2 hectáreas, proporcionando el entorno ideal para criar a sus tres hijos en un ambiente tranquilo.