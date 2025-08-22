Inés Gutiérrez 22 AGO 2025 - 19:20h.

Hace muchos años que la actriz española se instaló con su familia en Australia, tierra de su marido

Elsa Pataky y Chris Hermsworth posan junto a sus dos hijos en el estreno de 'Limitless' en Londres

Compartir







MadridEstar en contacto con la naturaleza es esencial para Elsa Pataky, por eso cuando le surgió la posibilidad de mudarse a Australia, tierra de donde es originario su marido, no se lo pensó dos veces. Apostó porque sus hijos crecieran en contacto con la naturaleza, por llevar una vida un poco más tranquila alejada de Hollywood y por crear su propio hogar junto a los suyos.

Esta decisión con el tiempo se ha demostrado correcta, porque le ha permitido crecer como persona, como madre y como actriz. Ha podido dedicar tiempo a su familia y también tomarse con calma las cosas, escogiendo ella el momento de regresar a su carrera mientras aprovechaba para explorar otras ramas, como la publicidad o el deporte, que también le han hecho muy feliz.

Elsa ha construido su hogar junto a Chris Hemsworth y los tres hijos de la pareja, ha encontrado la manera de poder disfrutar de todo aquello que le apasiona y lo ha hecho en una casa que han creado respetando sus principios y los de la tierra en la que viven.

Así es la finca ecológica de Elsa Pataky en Australia

Si por algo es conocida Australia, además de por el tamaño de algunos de sus animales (hemos podido ver a la propia Elsa cazando una araña bastante grande para sacarla de casa y también alguna serpiente), es por favorecer la vida al aire libre y el contacto con la naturaleza. Esto es lo que han querido exprimir al máximo Chris y Elsa en su finca convertida en granja.

PUEDE INTERESARTE Elsa Pataky señala las dos cosas imprescindibles que tiene que hacer siempre que vuelve a España

La familia hace años que vive en las montañas de Broken Head, muy cerca de Byron Bay, una casa que construyeron respetando la normativa del país, sin talar ni un solo árbol, preservando la biodiversidad y apostando por crear un hogar sostenible y respetuoso con su entorno, que tiene un alto riesgo de incendios, por lo que cuidarlo es esencial, también evitar la madera en la construcción.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Vivir rodeados de naturaleza te enseña cosas muy importantes desde pequeño. Ellos aprenden a cuidar, a observar y a ser responsables”, ha explicado en alguna entrevista la actriz, señalando lo importante que es para ellos que sus hijos crezcan en este entorno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un entorno en el que no faltan los animales, hasta 70 han llegado a tener gracias al gran espacio del que dispone su finca, de más de cuatro hectáreas. Allí tienen también un huerto, un espacio que prepararon en familia y que ayuda a tener verduras frescas sin tener que depender de nadie. Además, los niños pasan ratos muy divertidos, plantando semillas y recogiendo sus frutos.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por más que Chris y Elsa sean estrellas de Hollywood, parecen tener muy claro lo que quieren para su familia y es concienciar a sus hijos de lo importante que es respetar la naturaleza, el espacio en el que están, incluso si hay que hacer algunos cambios para vivir allí. Por eso han apostado por crear espacios en los que India, Tristan y Sasha puedan aprender de todo lo que les rodea.