La pareja ha anunciado boda tras sortear muchas informaciones sobre infidelidades mutuas

¡Campanas de boda en Telecinco! Miguel Frigenti, el carismático colaborador de 37 años, ha sorprendido a todos en 'Fiesta' al anunciar que va a casarse con su novio, Nua Batle. La pareja, que ha enfrentado múltiples tormentas mediáticas, ha demostrado que su amor es más fuerte que los rumores y las polémicas. Repasamos la cronología de su relación y las crisis más sonadas que han superado juntos.

Un flechazo tras una noche de fiesta

Miguel Frigenti, natural de Talavera de la Reina, y Nua Batle, de origen canario, se conocieron en la primavera de 2019 a la salida de una discoteca madrileña. Lo que comenzó como un encuentro casual entre el gentío se convirtió en el inicio de una intensa historia de amor. Tras varios meses de relación, la pareja hizo oficial su noviazgo en redes sociales en mayo de 2019. En 2020, durante el confinamiento, Nua debutó mediáticamente en Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, donde conquistó a la audiencia con su carisma junto a Miguel.

La prueba de Secret Story: ¿Enamorado de un Gemelier?

En 2021, Miguel ingresó en Secret Story, lo que supuso la primera gran prueba para la pareja. Durante su participación, el colaborador confesó sentirse atraído por Jesús Oviedo, compañero de convivencia e integrante de Gemeliers, asegurando que había "experimentado cosas que no había sentido antes". Sin embargo, Jesús no compartía las mismas inclinaciones, y el tonteo no pasó de un simple crush televisivo. Nua, como defensor de Miguel en plató, mantuvo la calma, y la pareja salió indemne de esta situación.

Rumores de infidelidad con Juan Gregorio

Ese mismo año, un programa de Telecinco destapó una supuesta infidelidad de Miguel con un joven llamado Juan Gregorio, quien afirmó haberse liado con el colaborador y quiso exponerlo públicamente. "Me gustaría que su novio se enterara de la clase de persona que es", declaró Juan en televisión. Miguel reconoció un "tonteo" pero negó cualquier deslealtad, asegurando que no entendía "qué nube tuvo en la cabeza" para interactuar con él. Tras someterse a un polígrafo que desmintió las acusaciones, Nua respaldó a Miguel, y la pareja superó la crisis.

Polémicas con Cristian Suescun y Alex Ghita

En diciembre de 2021, nuevas acusaciones sacudieron a la pareja. Se reveló que Miguel habría enviado mensajes y fotos subidas de tono a Cristian Suescun, además de mantener una videollamada comprometedora. Por si fuera poco, también se filtraron conversaciones subidas de tono con Alex Ghita, entonces pareja de Adara Molinero, a quien Miguel apodaba "Tigrecito". Estas filtraciones provocaron la ruptura de Adara y Alex, pero Miguel negó rotundamente las acusaciones y aseguró que eran intentos de desestabilizar su relación con Nua. La pareja, una vez más, cerró filas y siguió adelante.

Los tonteos de Nua en una discoteca

En febrero de 2023, los focos se giraron hacia Nua. Testigos aseguraron en Telecinco que el canario había coqueteado con otro hombre en una discoteca mientras Miguel estaba presente, desapareciendo durante más de una hora. Esto desató una fuerte discusión entre la pareja. Miguel confirmó el incidente admitiendo que se había "cabreado bastante", pero decidió perdonar a Nua. Para acallar los rumores de ruptura, publicaron una foto besándose en redes sociales con un mensaje claro: "Me compensa estar con él".

Adiós a la monogamia

En 2024, Miguel sorprendió en el videopodcast En todas las salsas al revelar que él y Nua habían optado por una relación abierta. "He dejado de creer en la monogamia después de ver cómo las parejas se engañan constantemente", aseguró. Según explicó, si le gusta otro chico, lo habla con Nua y pide "darse unos besitos". La confesión generó controversia, y algunos cuestionaron si Nua estaba igual de cómodo con esta dinámica.

Los rumores con Óscar Landa en 'GH DÚO'

En febrero de 2025, durante la participación de Miguel en 'GH DÚO', los tonteos con su compañero Óscar Landa acapararon titulares. Miguel llegó a admitir en la casa que, de estar soltero, "me hubiera enrollado contigo, es una obviedad". En plató, Nua respondió con humor, diciendo que "Miguel tiene la lengua un poco más larga que yo", pero sorprendió al desmentir que tuvieran una relación abierta, contradiciendo las declaraciones previas de Miguel. A pesar de los rumores, Nua defendió a su pareja y destacó su gran concurso, dejando claro que confiaba en él.