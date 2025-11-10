Pablo Moya, ex de Mayka Rivera, está centrado en su carrera como DJ y productor musical

Pablo Moya, concursante de ‘LIDLT’, es un claro ejemplo de que se puede acudir a un reality, darle la vuelta a tu vida y volver a mantener un perfil bajo, haciendo exactamente lo que más te gusta. Tras su paso por el programa y ruptura con la que fue su pareja durante un tiempo Mayka Rivera, estuvo envuelto en la típica controversia de los realities, críticas, emociones intensas y confrontaciones, pero finalmente se alejó de los medios para centrarse en su carrera como DJ y productor musical.

El murciano ha evolucionado y ha sabido convertir una de sus pasiones, la música en su profesión, pues está totalmente centrado en sus bolos, sus sesiones y la producción musical. El DJ tienen una agenda de lo más concurrida no solo en España, también en el extranjero.

El DJ ha vuelto a encontrar en amor junto a la influencer murciana Patricia Sánchez Castañón, con la que comparte su tiempo, su pasión por el mar, la playa, los viajes y el estilo de vida. Además, desde que volviera de ‘LIDLT’, su aspecto físico ha cambiado notablemente. A su cuidad dieta y rutina de gimnasio, añadió un injerto de pelo. ¡Así es la vida actual de Pablo Moya, exconcursante de ‘LIDLT’!.

DJ y productor musical

Pablo Moya y Mayka Rivera, participan en ‘LIDLT’, tras tres años de relación. Él buscaba demostrarle a su novia que podía confiar en él y ella, buscaba poder confiar en su pareja. No obstante, las cosas se torcieron más de lo debido, Mayka Rivera, cayó en la tentación. Tras su paso por la Republica Dominicana, la pareja ponía fin a su relación.

Ambos saltaron a la fama y tras varios platós, discusiones, confrontaciones y decepciones, Pablo Moya, tomó la decisión de alejarse de los realities y los medios de comunicación para dedicarse a lo suyo: la música.

Desde entonces el murciano se ha centrado en su carrera como DJ y productor musical. Lleva más de 10 años dedicado a la música, comenzando en discotecas de la región de Murcia y zonas cercanas. No obstante, su esfuerzo y dedicación le han llevado a participar en festivales nacionales y también internacionales.

Malta, Madrid, Palma de Mallorca, Palencia… son solo algunos de los destinos en los que ha estado haciendo bolos en discotecas. El productor musical está especializado en bachata, reguetón, música comercial y de fiesta urbana.

Nueva vida, nuevo aspecto

El DJ también ha cambiado su aspecto físico con el paso del tiempo. En 2021 acababa con uno de sus mayores complejos. Decidía pasar por quirófano para someterse a un injerto capilar, mostrando en sus redes sociales todo el proceso de la intervención. Desde entonces luce “pelazo”, poco queda de aquel chico rapado del programa que le cambió la vida.

El pelo no ha sido al único cambio del exnovio de Mayka Rivera, también se puso las pilas en el gimnasio y engordó varios kilos que echaba de menos. “Pesaba 98 kilos y a la isla llegué con 77 kilos y me veo demasiado delgado”, aseguraba entonces. Entrenando duro y ganando masa muscular ha logrado encontrarse muy bien consigo mismo. “Me alegra estar cambiado porque por primera vez en mi vida estoy trabajando por y para mí. Eso es lo más importante, evolucionar e ir siempre a mejor”, confirmaba él mismo en su momento.

Vuelve a creer en el amor

Hubo un tiempo en el que el productor musical no creía en el amor, junto a la influencer murciana Patricia Sánchez Castañón, ha vuelto a creer en las flechas de cupido. “Creo que hoy era buen día para recordar algunas de las tantísimas cosas que hemos vivido en estos meses, solo tú y yo conocemos nuestro camino y lo que nos queda por recorrer aún… feliz día y feliz vida, te amo”, aseguraba en redes sociales en un carrusel de fotos junto a su pareja actual.

La pareja, aunque discreta, ha disfrutado de la Feria de Sevilla, de la calma del Mar Menor, de cenas románticas, bodas, festivales y de atardeceres infinitos desde que se conocieron y empezaron una relación sentimental.