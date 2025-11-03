Varios exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han tenido hijos juntos: repasamos quiénes son

Pocas parejas han sobrevivido a ‘La Isla de las Tentaciones’. Tras ocho temporadas, el programa presentado por Sandra Barneda ha sido testigo de infidelidades, rupturas dolorosas, hogueras de lo más surrealistas, momentos únicos en la televisión, creación de nuevas parejas e incluso el triunfo del amor.

Aunque han sido pocas las que han logrado sobrevivir al reality, y su vuelta a la realidad no fue fácil, han sido cuatro parejas las que han tomado la decisión de ampliar la familia dando la bienvenida a varios niños. De ese amor real, han nacido pequeños que hoy son el testimonio más puro de que, incluso entre hogueras y lágrimas, puede florecer la vida.

Muchos de estos embarazos han sido narrados en redes sociales, primeros latidos, ecografías, baby showers, partos, primeros días… algunas de estas parejas han querido compartir con sus seguidores estos momentos tan especiales. No obstante, en algunos casos la paternidad ha puesto, nuevamente a prueba a la pareja. Hasta siete niños han nacido a raíz del programa.

Patricia Pérez y Lester Duque: una familia de cuatro

La relación de Lester Duque y Patricia Pérez es toda una montaña rusa de emociones. Su amor nacía en la Republica Dominicana y continuo en ‘La Última Tentación’. Tras varios altibajos en su relación, consolidaron su amor lejos de los platós de televisión. El 10 de febrero de 2024 dieron la bienvenida a su hijo Río, una alegría que ambos definieron como “la mayor aventura” de sus vidas. La pareja compartió todo lo relacionado con el embarazo en sus redes sociales.

Tras rumores de crisis en la pareja, anunciaban que firmaban el divorcio en abril del 2025 y poco más tarde en uno de sus momentos más complicados, anunciaban que estaban esperando su segundo hijo juntos. Cala llegará al mundo en diciembre y la expareja volverá a convivir una temporada hasta que todo vaya cogiendo forma.

Lucía Sánchez e Isaac Torres: de una amistad a la paternidad

El paso de Lucía Sánchez e Isaac Torres terminó como una bonita amistad que con el roce se convirtió en una relación, totalmente televisada que se transformó en lo más grande de sus vidas: la llegada de su hija Mía en octubre de 2022.

Aunque la pareja no continuó junta, ambos comparten el amor incondicional por su pequeña, el mejor vínculo posible entre dos personas que aprendieron, a su manera, a quererse y a madurar, sabiendo que Mía representa la unión y el amor que los ha mantenido juntos.

Nicolás: la muestra de amor profundo de Lara Tronti y Hugo Pérez

Entre las parejas más queridas del formato, Lara Tronti y Hugo Pérez, demostraron que se puede salir de del programa más unidos que nunca. Y aunque al principio no fue fácil, han sabido encontrarse nuevamente en el camino y formar una familia. La pareja selló su historia de amor con la llegada de Nicolás al mundo a principios del 2024.

Para ellos, el amor no necesita grandes gestos, solo constancia y cariño. Hoy forman una de las familias más estables nacidas del programa.

La doble paternidad de Sandra Férriz y Dario Sellés

Sandra Férriz y Darío Sellés fueron una de esas parejas que, tras romper en el reality, lograron reconstruir su relación con paciencia, comprensión, apoyo y amor. En septiembre de 2023 nacía Noah, fruto de su reconciliación y símbolo un amor maduro.

Poco más de dos años después, han dado la bienvenida a Gia, la nueva ilusión de la familia. “Bienvenida pequeña Gia. Nuestro otro milagro de la vida. Llegaste al mundo dos años y un mes más tarde que tu hermano Noah, compartís día y hora de nacimiento, la vida y el destino son increíbles. Gracias vida por esto. Seguimos en una nube”, compartía la pareja en sus redes sociales.

Ana López y Borja González: un hijo con nombre italiano

Ana López y Borja González se convirtieron en una de las parejas más comentadas de su edición. Su paso por el programa estuvo marcado por momentos de tensión, celos y dudas, especialmente por la conexión que Ana tuvo con su tentación italiana: ‘Napoli’. Tras las cámaras, reconstruyeron su relación desde la sinceridad y el perdón, demostrando que el amor puede renacer. Durante la emisión del programa, la pareja, ocultó su embarazo hasta su reencuentro tres meses después, donde anunciaron la gran noticia.

Meses después, la pareja dio la bienvenida a su hijo Luca, de nombre italiano, sellando así una nueva etapa llena de ilusión y madurez.