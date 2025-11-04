Carlos Otero 04 NOV 2025 - 08:00h.

Por el programa han pasado más de 50 parejas y solo nueve han sobrevivido a la tentación

Sandra Férriz y Darío Sellés comparten un tierno posado con sus hijos y abren un debate sobre sus parecidos

Arranca la novena temporada de 'La isla de las tentaciones' y cinco nuevas parejas viajan a República Dominicana para poner a prueba sus relaciones sentimentales. Lo veremos en Telecinco de lunes a miércoles a las 21:45. Durante las ocho temporadas previas, pasaron por el formato medio centenar de novios que lucharon contra la tentación. Solo unos pocos han podido demostrar que lo suyo era un amor real y siguen juntos. Éstas son las parejas que a día de hoy siguen unidas tras pasar por el reality.

Lara Tronti y Hugo Pérez Cabaleiro, la envidia de las redes sociales

Quienes piensan que las hogueras y las imágenes de la tablet pueden destruir una historia de amor no conocen la experiencia de Lara Tronti y Hugo Pérez Cabaleiro, uno de los tándems mejor avenidos de las redes sociales. El exconcursante de 'GH' y su novia aterrizaron en la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' con cinco rupturas en dos años a sus espaldas. La experiencia fue dura para ambos, pero su relación salió fortalecida y ahora son muy felices criando juntos a Nico, su hijo de año y medio.

Marina García y Jesús Sánchez, segundas partes fueron buenas

Caer en la tentación y que la pareja salga fortalecida también es posible. Es el caso de Marina y Jesús, también de la tercera temporada. Salieron del programa separados: ella enamorada de Isaac Torres y él solo, tras ser infiel con la tentadora Stefany. De nuevo en España, volvieron a quedar y, como dice el refrán, “donde hubo fuego, quedan cenizas”. Con esas ascuas, su llama volvió a prenderse. Consumaron su segunda oportunidad en el mismo sitio donde se fraguó su ruptura: el reality especial 'La última tentación'. Desde entonces siguen juntos y ya han celebrado su primer decenio como pareja, aunque no han faltado las crisis y los problemas.

Alejandro Nieto y Tania Medina siguen bailando juntos

Antes de que Alejandro Nieto ganase 'Supervivientes' y de que Tania Medina fuese firme candidata al triunfo en 'Bailando con las Estrellas', la pareja pasó por 'LIDLT'. Fue concretamente en la cuarta temporada. El gaditano y la canaria llegaron a República Dominicana tras dos años de turbulento noviazgo y la experiencia resultó muy intensa pero, a la vez, muy beneficiosa.

Actualmente la relación continúa y el ex Míster España y la modelo suman siete años de noviazgo, aunque han protagonizado sonadas crisis. La última tuvo lugar este verano y conllevó una ruptura de algo más de un mes. Sin embargo, el amor que se profesan es más fuerte que las discusiones y siempre terminan volviendo. “Yo cada día quiero a Tania más y mejor", decía Alejandro el pasado mes de septiembre en un directo con sus seguidores. Ella, por su parte, ha compartido sus deseos de adoptar un niño y aumentar la familia junto a Alejandro.

Sandra Férriz y Darío Sellés, dos hijos y una familia feliz

Más historias con final feliz: la de Sandra Férriz y Darío Sellés, pareja de la cuarta temporada. Salieron juntos del programa después de que él le perdonase en la hoguera final su idilio con un soltero llamado Rubo. Su historia de amor se consolidó con la llegada de sus hijos: Noah, de dos años, y Gia, que vino al mundo hace unas pocas semanas.

Andreu y Paola, con boda y todo

De la quinta temporada consiguieron seguir juntos Andreu y Paola. Fueron al programa para demostrarse a sí mismos que su relación era auténtica, y así fue. La pareja se casó en 2024 y viaja por todo el mundo exhibiendo su bonita conexión. Ella, además, es una creadora de contenido de muchísimo éxito: solo en Instagram bordea los 100.000 seguidores.

Mariona y Adrián, juntos pese a todo

En 2024, las alarmas de Villa Playa y Villa Montaña pusieron la relación de Mariona y Adrián contra las cuerdas. Durante su paso por el reality dieron muchas vueltas, y ella decidió irse sola de la hoguera final. Pero en el reencuentro contaron que volvían a estar juntos. En sus redes sociales se les ve muy enamorados y felices.

Ana López y Borja González, de 'LIDLT' a ganar 'Supervivientes'

El último ganador de 'Supervivientes', Borja González, ya salió vencedor de 'La Isla de las Tentaciones', porque superaron la prueba de amor más difícil. En la hoguera final, él y su pareja, Ana López, decidieron apostar por su relación, y la vida les cambió para mejor. Ambos son influencers de éxito y además tuvieron un hijo en común, Luca, que ya tiene un año. El poder de su amor trascendió las redes sociales, y los espectadores también lo comprobaron en 'Supervivientes'.

Ruth y Nico, de la séptima temporada

Niko Malvaux y Ruth González llegaron en la séptima edición del reality muy convencidos de su conexión. Aunque ambos tuvieron serias dudas durante la convivencia con sus tentadores, finalmente ganó el amor. Desde entonces no han parado de cultivar su amor. La pareja ha estrenado recientemente su nidito de amor en Tenerife. "Hemos estado desaparecidos por una razón demasiado importante. Estamos muy muy felices de poder mostrarles el camino para tener nuestro hogar", aseguraba Ruth en un vídeo en el que compartía su nueva ilusión.

Sthefany y Tadeo, campanas de boda y emocionantes ecografías

El carácter explosivo de Sthefany y Tadeo pone contra las cuerdas a esta pareja de manera recurrente, pero, para sorpresa de todos, siguen juntos y enamorados. Los que también fueron habitantes de 'Los vecinos de la casa de al lado' tienen planes de boda y han posado con una ecografía. "No se trata de un bebé, sino de una peludita de cuatro patas que ya nos robó el corazón", aclaraban a sus seguidores.