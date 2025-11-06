La clonación de animales de compañía se ha convertido en un negocio en auge en países como EEUU

La clínica española que clona a tu perro y a tu gato a partir de 50.000 euros

La clonación de animales se ha convertido en un gran negocio en países como Estados Unidos, China o Corea del Sur, y recientemente España se ha subido al carro. Cada vez son más los famosos que utilizan este método y recientemente el jugador de fútbol americano Tom Brady ha revelado que una empresa ha hecho posible clonar a su perra Lua.

Para conocer más a fondo todo sobre esta llamativa y nueva moda, 'Vamos a ver' ha conectado en directo con Enrique Criado, experto en clonación, que explica detalladamente todo sobre el método del que habla todo el mundo.

Enrique comienza explicando lo que hacen en su empresa: ''Nosotros estamos especializados en la clonación animal y por distintos motivos, hay razas o especies de animales que se clonan como el tema de las mascotas que es un tema más afectivo, pero también hay temas más económicos como perros, caballos, perdón, caballos, camellos, halcones. Hay distintos animales que se clonan y los dueños pues tienen distintas motivaciones''.

''En España es completamente legal, en Europa en la normativa a nivel europeo es legal la clonación de cualquier tipo de animales que no sean de consumo humano, es decir, mascotas, perros, gatos, caballos, se pueden colar perfectamente sin ningún problema'', añade.

Explica cuáles son los requisitos: ''El requisito principal es que esté vivo porque o apenas muerto, porque muchas veces nos contactan con animales que ya se han muerto y eso ya no se puede. No se pueden cultivar unas células que necesitamos que son los fibroblastos de ese tejido. Entre que muere y la célula llega al laboratorio, no pueden pasar más de tres días''.

Cuenta más a fondo cómo funciona el proceso: ''Hay madres gestantes que anidan esos clones. Hay dos cosas muy necesarias, una es el óvulo de la misma especie y otra es la madre gestante que anide ese embrión. Consiste en coger un trocito de piel del animal que quieres clonar de ese trocito de piel. Nosotros en el laboratorio cultivamos una serie de células que se llaman fibroblastos, que tienen un núcleo que tienen toda la carga genética en ese núcleo, cogemos óvulos que le quitamos el núcleo y le metemos en el núcleo de ese fibroblasto, se le da una descarga eléctrica y se forma un embrión que introducimos en una madre gestante, que en este caso es una perra, si queremos clorar un perro, y cuando nace se queda preñada y lo que nace pues es un clon del animal original''.

Además, revela cuánto cuesta: ''Estamos hablando de los 55.000 euros y hay mucha gente que prefiere clonar, prefiere hacer una copia de su animal, que es otro animal, por supuesto, pero que prefiere tener el mismo animal por casa''.