Rocío Martín 11 NOV 2025 - 11:53h.

El torero niega rotundamente tanto que fuese ebrio, como que se diera a la fuga tras el accidente

Así ha quedado el lugar del accidente de Cayetano Rivera: restos del coche y palmeras volcadas en una rotonda de Sevilla

SevillaCuatro meses después de protagonizar un altercado con unos agentes de la Policía Nacional en un conocido local de comida rápida del centro de Madrid, Cayetano Rivera vuelve a estar en el punto de mira al sufrir un aparatoso accidente el pasado domingo por la noche a las puertas de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla.

Tras las primeras informaciones que apuntaba a que el torero se habría 'comido' la rotonda de entrada al complejo 'estampando' su vehículo contra una palmera, y que estaría presuntamente en estado de embriaguez, el diestro ha querido dar su versión de los hechos, negando rotundamente esa versión de lo ocurrido.

La versión de Cayetano Rivera

Cayetano ha atendido a Leticia Requejo, colaboradora del programa 'El tiempo justo', de Telecinco, para negar rotundamente tanto que fuese ebrio, como que se diera a la fuga tras el accidente: "El golpe no fue importante. ¿Quién ha dicho que yo di positivo? No es cierto nada de lo que se dice. No hay control de alcoholemia, por lo cual no hay positivo", ha asegurado.

"Todos somos responsables de lo que hacemos, eso es evidente, pero de lo que hacemos, no de lo que cuentan", ha sentenciado rotundo, sin entender "que se saque todo de contexto". "No hay heridos, no hay daños a otros coches ni nadie más involucrado. No fui al hospital. Me monté en una rotonda y punto. Vivo a escasos metros de donde fue el golpe, estoy con mi hijo. Mi hijo estaba en el club, le acerco a casa después del golpe y luego atiendo a la policía, lo normal, todo normal", ha defendido.

Además, ha afirmado que se conocerá con detalle lo que ha pasado "porque habrá juicio, se podrá saber toda la verdad porque estas cosas no se mantienen en secreto". "Yo estoy bien, intentando vivir mi vida y estoy ya un poco harto. Es todo absurdo y ya tendré que tomar medidas legales por los que optan por contar la historia sin saber los hechos", ha zanjado, advirtiendo que no dudará en acudir a la Justicia si se continúan vertiendo mentiras sobre él.

Según recoge El Diario de Sevilla, el hijo de Paquirri habría perdido el control de su vehículo cuando estaba buscando el mando para abrir la puerta de su garaje.