El torero se ha personado en dependencias policiales y en estos momentos está tomando declaración

Salen a la luz nuevos detalles del accidente de Cayetano Rivera Ordóñez: "Se fugó a pie y se negó a hacer la prueba de alcoholemia"

Compartir







Tras sufrir un aparatoso accidente de tráfico que acababa con el coche de Cayetano Rivera Ordóñez estrellado contra una palmera, muchas son las hipótesis que se han abierto sobre su comportamiento y si el torero habría bebido o no antes de sufrir este percance.

Para aclararlo todo, 'La mirada crítica' ha hablado este martes 11 de noviembre en directo con Joaquín Moeckel, abogado de Cayetano Rivera, que nos ha dado su versión sobre lo sucedido y desmentido algunas de las especulaciones que han surgido al respecto.

Cuando la presentadora Ana Terradillos le ha preguntado si su cliente iba ebrio, el abogado de Cayetano ha sido claro: "No. Si fuera ebrio habría cometido un delito de la conducción bajo los efectos del alcohol".

"Las cosas no son tan fáciles como parecen al principio. Lo que está claro es que se han contado cosas bastantes desastrosas. Cuando una persona se da a ala fuga no se va a 25 metros, lo hace como Roldán. Si la policía viese que había fuga le habría acusado de ello y no lo ha hecho. La fuga no es moverte 20 metros de tu coche", ha añadido.

Abogado de Cayetano Rivera: "Esta muy aturdido, pero su integridad física está bien"

El abogado ha aclarado que su cliente solamente se movió a su casa porque estaba a 25 metros de su domicilio: "No tiene maldad y la propia policía no ha dicho nada de eso. No es normal tener un accidente tan cerca de tú casa y no es lo mismo que irte de la carretera".

Sobre cómo se encuentra tanto física como anímicamente Cayetano Rivera Ordoñez, su abogado nos ha informado: "Esta muy aturdido, pero su integridad física está bien porque afortunadamente saltaron los airbags del coche y eso evitó que tuviese más lesiones", ha apuntado Moeckel.