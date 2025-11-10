Alberto Rosa 10 NOV 2025 - 16:39h.

El torero niega haber dado positivo en alcoholemia tras el accidente que sufrió este domingo con su furgoneta en Alcalá de Guadaíra, Sevilla

¿Qué le pasa a Cayetano Rivera? De su detención por desobediencia a la policía al peligroso accidente de tráfico

El torero Cayetano Rivera salió este domingo ileso de un accidente de tráfico ocurrido en una rotonda de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla. El incidente provocó la caída de varias palmeras, tras estrellar su furgoneta, que quedó prácticamente siniestra.

El suceso tuvo lugar sobre las 21:00 horas de la noche de este pasado domingo, cuando el torero habría perdido el control de la furgoneta que conducía e invadiendo una glorieta ajardinada que se encuentra a la salida del Real Club Sevilla Golf.

El matador no sufrió heridas al activarse los airbags, mientras que la furgoneta si quedó bastante dañada. El conductor perdió el control y se subió en mitad de la rotonda, provocando daños en el bordillo y en el arbolado de la glorieta. Se baraja el exceso de velocidad como causa del siniestro.

Tras el incidente, la Policía Local de Alcalá de Guadaíra se hizo cargo de la investigación. Tal y como informa ‘Diario de Sevilla’, los agentes fueron a buscar al torero a su casa tras el percance para someterle a la prueba de alcoholemia, obligatoria tras el accidente.

Según recoge el citado medio, pese a que fuentes municipales confirmaron en un primer momento que el torero dio positivo en dicha prueba, otras aseguran que se negó a pasar el test. Igualmente, negó ser él quien llevaba el coche.

Cabe recordar que negarse a someterse a una prueba de alcoholemia en España es un delito de desobediencia recogido en el artículo 383 del Código Penal. Conlleva penas de seis meses a un año de prisión y la privación del derecho a conducir por un periodo de uno a cuatro años.

Cayetano Rivera se pronuncia

Sin embargo, han trascendido otras versiones y el propio torero se ha pronunciado al respecto en una entrevista con ‘Hola’. Rivera asegura que “todo está bien” al ser preguntado cómo se encuentra y niega de forma tajante el positivo en alcoholemia.

“Increíble que periodistas se inventen que di positivo. ¡Qué hartura!”, recoge ‘Hola’. El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez ha explicado que “vino la policía, sí, porque fue en la entrada a mi urbanización y estaba a escasos metros de mi casa”. Todo ocurrió cerca de su residencia, en Alcalá de Guadaíra. Tras el impacto, Cayetano ha señalado que “con el golpe estaba un poco aturdido y fui a sentarme un poco. ¡Pero ya está! Ni positivo ni nada”, zanja.

No es la primera vez que el torero se enfrenta a una situación similar. El pasado verano, Rivera protagonizó una resistencia a la autoridad en un restaurante de comida rápida. En base al atestado, el torero inició el pasado 30 junio una discusión con un empleado del restaurante por no disponer del ticket con el que debía recoger su pedido.

Al ponerse "nervioso y desafiante", los encargados del local decidieron llamar a la policía, cuyos agentes encontraron a Cayetano "golpeando la ventanilla de venta e intentando introducir la cabeza de manera agresiva". Después, fue detenido por resistencia y desobediencia a la autoridad, si bien él dejó claro en un comunicado posterior que nunca "forcejeó" con los agentes. Tras pasar una noche en el calabozo, algo impensable para los que siempre han alabado la elegancia innata del torero, éste presentó una denuncia contra la policía por detención ilegal.