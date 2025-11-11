Rocío Molina 11 NOV 2025 - 13:21h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido la terrible experiencia que ha sufrido con su coche de madrugada

Imponen una orden de alejamiento al exnovio de Lola Ortiz: la reflexión de la influencer tras la resolución judicial

Compartir







Lola Ortiz ha preocupado a sus seguidores con los últimos stories que ha subido a su perfil oficial de Instagram. En ellos, la exconcursante de 'Supervivientes' no puede evitar romper a llorar y entre lágrimas relatar el accidente que ha sufrido y que ha terminado con su coche en llamas. "Doy gracias por no haber estado dentro". En varios mensajes posteriores, la influencer ha revelado más datos acerca de este extraño suceso.

La influencer canaria de 35 años ha hablado siempre con total claridad sobre aspectos suyos muy difíciles que le han marcado. En su primer libro, 'Yo también estuve ahí', Lola no ha tenido reparos en mostrar sin filtros su historia de abusos y de abandono y, con esa misma naturalidad, ahora ha abordado el suceso que le ha pasado y que la tiene totalmente en shock.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha explicado que ella estaba durmiendo y que al despertarse de madrugada se ha encontrado con que su coche estaba siendo devorado por las llamas. "Había una llamarada gigante que casi me incendia la casa. He pasado muchísimo miedo. Ha sido horrible", ha relatado de cómo ha vivido esos primeros momentos.

PUEDE INTERESARTE Lola Ortiz se pronuncia sobre su relación con Álex Ghita y recuerda cómo actuaba cuando era su entrenador personal

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tras la impresión y el susto inicial al ver ese terrible escenario, Lola Ortiz se ha roto por completo al dirigirse a sus seguidores. "Soy consciente de que al final solo es un coche y que lo importante es que estemos bien. Pero también había mucho esfuerzo, ilusión y trabajo detrás. Necesito llorar un ratito", ha confesado arrasada en lágrimas.

Asimilando lo ocurrido y tras desahogarse, la exconcursante de 'Supervivientes' ha tratado de responder a sus seguidores las dudas que les han surgido tras conocer el accidente y ver a la influencer totalmente hundida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Me estáis preguntando todo el rato si ha sido intencionado y es que no lo sabemos. Yo, realmente, me desperté de madrugada y el coche estaba así ardiendo ya y esto lo peritarán y entiendo que lo averiguaremos y que yo no pienso vivir con miedo", ha dicho tratando de reponerse del susto.

La canaria no quiere pensar que este hecho pueda estar relacionado con situaciones violentas que ha vivido en el pasado y pide prudencia a la hora de hablar o preguntar sobre esto. Lo que sí tiene claro y ha dicho es que este accidente no va a condicionar su vida y que va a tratar de seguir, aunque ahora esté sin coche.

"Yo voy a seguir trabajando, voy a seguir haciendo mi vida, de hecho me voy a ir a entrenar ahora mismo y 'palante' porque aquí hemos superado muchísimas cosas atrás y esto no va a ser menos", ha manifestado, agradeciendo todo el apoyo que ha recibido de su familia y amigos nada más enterarse de lo ocurrido.