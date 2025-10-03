Lorena Romera 03 OCT 2025 - 12:15h.

El exnovio de la exconcursante de 'Supervivientes' no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ella

Lola Ortiz denuncia a su expareja tras una discusión

La Audiencia de Las Palmas de Gran Canaria ha impuesto para el exnovio de Lola Ortiz, que responde a las siglas K. S. J., una orden de alejamiento por un presunto delito de violencia de género. El acusado no podrá acercarse a la exconcursante de 'Supervivientes', que se dio a conocer en 'MyHyV', a menos de 500 metros ni comunicarse con ella "por ningún medio durante la tramitación del procedimiento".

Tal y como informan desde 'Canarias 7', la resolución es firme y no cabe recurso. "A nuestro entender, no solo evidencian un riesgo real para la integridad física de la presunta víctima, sino que además aportan indicios suficientes para que se adopten medidas de protección", se recoge en el auto.

Según apuntan desde el citado medio, existirían indicios suficientes tras el testimonio de la exconcursante de 'Supervivientes', que también habría aportado un informe forense y una grabación de seguridad en la que se observaría la presunta agresión.

Era en abril de este mismo año cuando la licenciada en psicología, -que el año pasado publicó Yo también estuve ahí, un libro basado en su "historia de abandono y abusos que le sirvió para aprender a quererse"- se sentaba en el plató de 'Fiesta' para compartir públicamente el infierno que estaba viviendo.

Entre lágrimas, la creadora de contenido explicaba que había sufrido "agresiones físicas, psicológicas y sexuales" a lo largo de su vida. Una serie de episodios traumáticos que le habían hecho caer en relaciones abusivas y de maltrato.

"Denunciar es necesario, pero no es fácil. Yo he pasado unos meses muy complicados porque denunciar es tener que revivir todo en un juicio y he pasado una temporada muy complicada. Tuve también que alejarme de la vida pública porque es muy duro el machaque que se recibe en las redes. Abandoné la televisión por salud mental, no quería vivir", señalaba en plató.

Ahora, tras hacerse pública la resolución judicial, tramitada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, Lola Ortiz ha utilizado su perfil de Instagram para compartir una significativa reflexión. "Mi glow up fue quedarme callada cuando hablaban mal de mí y no preocuparme por si sabían mi versión de la historia, cuidar de mi salud mental y enfocarme en mí", se lee en este mensaje que repostea de la cuenta 'espaciomujeres'. Un storie que, además, acompaña con Ella, la canción de Bebe sobre la violencia de género.