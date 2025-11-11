Celia Molina 11 NOV 2025 - 14:02h.

El coreano fue condenado por agresión sexual a una compañera de teatro, pero un tribunal superior ha revocado la sentencia

Todo fan de 'El juego del calamar' recordará al anciano que acompaña a Seong Gi-Hun, el personaje interpretado por Lee Jung-Jae, durante toda la primera temporada. Su nombre era Oh Il-nam y era el jugador número 001, una pieza clave del gran secreto que se revela al final de la T1 de la exitosa serie coreana. Aunque, en principio, fue un personaje entrañable y querido, el actor que le dio vida, 0 Yeong-su, protagonizó una sonada polémica en el mes de noviembre de 2022, cuando fue acusado de haber agredido sexualmente a una compañera de una obra de teatro, durante una gira que tuvo lugar entre agosto y septiembre del año 2017.

En concreto, la mujer acusó al actor de haberla "abrazado y besado en la mejilla" sin su consentimiento, por lo cual, fue condenado a ocho meses de prisión, a mediados de marzo de 2024. Ahora, según la agencia de noticias Yonhap, un tribunal de apelación de Corea del Sur ha revocado la condena por conducta sexual inapropiada de O Yeong-su, de 81 años. Este martes, el Tribunal del Distrito de Suwon le absolvió, revocando la sentencia de un tribunal inferior que lo había declarado culpable del acoso.

Por la posible distorsión de la memoria de la víctima

El tribunal de apelación reconoció que existían sospechas, citando el hecho de que la mujer buscó asesoramiento por violencia sexual seis meses después del presunto incidente y que Yeong-su se había disculpado con ella a petición suya. Sin embargo, el tribunal expresó su preocupación por la "posibilidad de que la memoria de la víctima se distorsionara con el tiempo" y destacó la necesidad de proteger los intereses del acusado cuando persisten las dudas.

La presunta víctima se ha pronunciado ya en contra del nuevo veredicto: "A pesar de la sentencia de hoy, seguiré diciendo la verdad hasta el final", afirmó en un comunicado difundido a través de la organización de derechos de la mujer Womenlink, añadiendo que la absolución no "invalidará la verdad ni borrará el dolor que he sufrido". Womenlink, además, ha criticado la nueva resolución, afirmando que las mujeres que componen la organización están "indignadas por una sentencia que, una vez más, oculta la violencia sexual en el mundo del teatro", según apunta BBC News.

Queda absuelto por tanto un actor que se llevó un Globo de Oro al Mejor Actor Secundario en televisión en el mismo año de la denuncia, el 2022, cuyo papel es parte fundamental de una trama que conquistó a millones de usuarios del streaming. La serie narra la cruel competición en la que se ven inmersos sus personajes, ciudadanos con problemas económicos que son capaces de matar (y morir) con tal de hacerse millonarios.