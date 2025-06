Juan Arcones 27 JUN 2025 - 06:40h.

Tras décadas de trabajo en el cine coreano, Lee Jung-jae se ha convertido en una figura clave de la historia de las series

El verdadero juego del calamar: sí, existe, pero no tiene nada que ver con la serie

Es bastante probable que una de las series más importantes y relevantes de los últimos años haya sido, sin lugar a dudas, ‘El juego del calamar’. La ficción creada por Hwang Dong‑hyuk para Netflix se convirtió en un éxito global allá por 2021, aupándose como la serie más vista en la historia de la plataforma. La serie coreana arrasó con todo y lanzó la carrera de su principal protagonista, Lee Jung-jae.

El actor surcoreano ya era famoso en su país antes de que llegara el calamar y sus juegos mortales. Su carrera comenzó como modelo en los años 90, pero pronto dio el salto a la interpretación con la serie 'Feelings' en 1994. Pero lo que realmente comenzó a hacerle conocido fue la película 'The Young Man’ dirigida por Bae Chang-ho, una crítica sobre el materialismo y las apariencias de la sociedad coreana. Esta película le ayudó a ganar el premio al Mejor Actor Revelación en los Blue Dragon Film Awards, uno de los premios cinematográficos más prestigiosos de Corea del Sur. Algo así como los Goya coreanos.

“El comienzo de mi carrera no fue divertido… estaba aterrorizado porque no sabía cómo actuar. Estaba en el set y no tenía idea de qué hacer. Pensé que no podría continuar en esto a largo plazo”, contó en una entrevista para Vanity Fair. “Trabajaba a tiempo parcial en un café en Seúl mientras intentaba entrar en una empresa de diseño de interiores. Luego una agente de casting se me acercó para modelar en una revista de moda... Pensé que sería algo puntual, pero tras esa sesión me volvieron a llamar una y otra vez... hasta que desperté un día y me di cuenta de que era modelo a tiempo completo y luego, también actor”.

Tras ese comienzo tan dubitativo, llegaría el premio Blue Dragon y, sobre todo, protagonizar una serie que ya es un clásico de la televisión coreana: ‘Sandglass’, un fenómeno cultural y marcó un antes y un después en la industria del K‑drama. Una historia sobre tres amigos en la Corea del Sur de los 70 y 80, donde Lee Jung-jae interpretaba a Kang Woo-suk, un personaje secundario al comienzo, pero cuya presencia ganó tanta popularidad entre los espectadores que los guionistas aumentaron su protagonismo a mitad de la serie.

Poco a poco, Lee Jung-jae se fue consolidando como uno de los actores más completos del cine y la televisión surcoreana. Pero sin dar el salto a nivel internacional… hasta que llegó ‘El juego del calamar’. La serie de Netflix no solo le hizo conocido mundialmente, sino que además ayudó a romper barreras. Por ejemplo, ganando el premio Emmy a Mejor Actor, siendo el primer hombre asiático en ganar dicha categoría. Un auténtico hito en una industria que, históricamente, había marginado a actores de origen asiático. También fue nominado a los Globos de Oro y ganó el prestigioso SAG, el premio otorgado por el Sindicato de Actores.

“No podía imaginar alcanzar este tipo de éxito… Pero cada año creía que tendría un buen proyecto más, y trabajar duro me trajo hasta aquí. Estoy increíblemente agradecido”, confesó en una entrevista para Arena Homme Plus. “Cada éxito y fracaso jugó un papel importante para llegar aquí. Extraje lo bueno y lo malo de todas mis experiencias para construir el personaje de Gi‑hun”. Y es que no solo su carrera como actor ha despegado a nivel mundial, siendo uno de los protagonistas de una de las últimas series de Star Wars, ‘The Acolyte’, sino también se convirtió en imagen de Gucci. Además de ampliar sus actividades como empresario, dirigiendo restaurantes de alta gama en Seúl, además de cofundar una inmobiliaria y una agencia de actores.

“No podía creerlo…”, afirmó cuando le llamaron de Lucasfilm para dar vida al maestro jedi Sol. “Es tan significativo convertirme en un personaje dentro de este vasto universo”, contó para Radio Times. Aunque esta vez la crítica no acompañó y, pese a su esfuerzo por interpretar con naturalidad el acento inglés (trabajó con dos coachs de dialecto y dos tutores de inglés cuatro meses antes del rodaje), la serie no acabó de calar entre el público y fue cancelada tras su primera temporada. Ya lo dice el dicho: el peor enemigo de Star Wars son sus propios fans.

Este 27 de junio llega la tercera temporada (y final) de ‘El juego del calamar’ y esa serie seguirá dándole alegrías. No solo le convirtió en uno de los actores mejor pagados de la historia de su país (se dice que ha cobrado 1 millón de euros por episodio en esta temporada final) sino que dio un auténtico referente en su país. Y eso que no cree estar preparado para despedirse de su personaje. “No hemos estrenado la temporada 3 y aún no sé cómo la recibirá el público… cuando lo veamos, entonces estaré listo para despedirme”, confesó a The Hollywood Reporter.

¿En el horizonte? Por ahora su único proyecto confirmado es la película coreana ‘Do-cheong’, que protagonizara junto a Lee Min-ho (otra de las grandes estrellas de la televisión coreana), Lee Byung-hun (que da vida al Líder en ‘El juego del calamar’), y Kim Woo-bin, al que vimos en la serie de Netflix ‘El caballero negro’.