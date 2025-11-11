Así es la habitación del hijo de Omar Montes

Lola Romero, la novia del ganador de 'Supervivientes', ha mostrado la habitación de su hijo Ismael

Omar Montes llena de gente la habitación del hospital en el que ha nacido su hijo y recibe un aluvión de críticas

Compartir







Omar Montes y Lola Romero recibían a su primer hijo juntos hace muy poco. Ismael, el primer hijo de la pareja es la muestra del camino y sueños que comparte la pareja. En marzo del 2025 anunciaban que ampliaban la familia y tras un embarazo a camino entre lo público y lo privado, compartieron con sus seguidores en redes sociales, de la ilusión y de los nervios.

La pareja vive en la exclusiva urbanización de Montepríncipe, en el municipio de Boadilla del Monte, en Madrid. Una zona residencial de alto nivel, con grandes espacios, tranquilidad, seguridad y privacidad, el escenario perfecto para que una pareja con un hijo pueda ver crecer a su hijo alejado de los medios. La vivienda cuenta con varias estancias, entre ellas la habitación en la que el pequeño Ismael dará sus primeros pasos, dormirá sus primeras noches y jugará durante muchos años.

PUEDE INTERESARTE El antes y el después de Omar Montes: así era su vida hace 25 años

La habitación de Ismael, hijo de Omar Montes y Lola Romero, no es sólo un espacio, es un refugio y un escenario emocional para la familia. Colores suaves, iluminación tenue, mobiliario de calidad pensado para un bebé que crecerá rápido, son solo algunos de los detalles, del que seguro se ha convertido el lugar preferido de la familia.

Una llegada muy esperada

Omar Montes, exconcursante de ‘Supervivientes’, anunciaba en marzo del 2025 que se convertiría en padre por segunda vez junto a su actual pareja, Lola Romero. El primer retoño de la pareja llegaba al mundo el pasado 23 de octubre, “Hola me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño”, anunciaba su padre en redes sociales, con un carrusel de imágenes donde irradiaba felicidad.

PUEDE INTERESARTE Todas las novias de Omar Montes, antes y después de Isa Pantoja

Canal de Whatsapp de Telecinco

La pareja ha esperado nueve meses para ponerle cara a Ismael, un pequeño muy esperado y que les ha cambiado la vida. “Las primeras 48h de papá y mamá con Ismael gracias dios por regalarnos este pedacito nuestro, todo cobra sentido cuando le miramos su carita”, aseguraba Lola Romero, como madre primeriza. Desde la llegada al mundo del pequeño, los recién estrenados padres se han dedicado en cuerpo y alma al pequeño. El orgulloso padre ha mostrado en redes sociales que se derrite por su pequeño, “como estoy un poco amarillito hoy me toca tomar sol con mi papa”, compartía el padre desde el jardín de la casa familiar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En casa estrenando cuarto

La recién estrenada familia pasó lo correspondientes días en el hospital y ya están instalados en su cada de Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid. En una parcela de más de 2000 metros cuadrados, una vivienda de dos plantas, piscina, gimnasio, bodega… el pequeño Ismael podrá dar rienda suelta a días de juego eternos cuando toque. De momento, le toca disfrutar de papá y mamá, bien cerquita.

Tras salir del hospital, la pareja se llevó todos los regalos que le habían hecho al recién nacido a casa. Globos, peluches, ropa… todo ello lo han usado para decorar la habitación del pequeño. Un espacio en el que han apostado por los tonos suaves y neutros como el beige y los blancos para dar un ambiente cálido y neutro al cuarto.

La habitación de Ismael tiene una pared decorada con papel pintado de animales, iluminación tenue y detalles personalizados como su nombre Las nubes a modo decorativo en las paredes y en la lámpara aportan ilusión y ternura al espacio, que dispone de sitio suficiente para tener una zona de juegos y un cambiador. La habitación de Ismael cuenta con un mueble de color blanco y seis cajones, de almacenaje. Todo apunta a que las jirafas serán uno de los animales favoritos del pequeño, pues tiene un peluche, globos y un cuadro de este animal. La cuna de diseño limpio y madera con sabanas suaves y una manta personalizada con su nombre en tonos pastel, aporta personalidad a la estancia pensada para que el pequeño crezca y empiece a explorar el mundo.