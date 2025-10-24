Silvia Herreros 24 OCT 2025 - 16:40h.

El exconcursante de 'Supervivientes' invita a sus amigos a conocer a su hijo y le llueven las críticas por no pensar en su mujer

Omar Montes acaba de convertirse en padre de su segundo hijo, el primero junto a su actual pareja, y ha querido celebrarlo con sus amigos. El exconcursante de 'Supervivientes' ha querido que sus más allegados conozcan al pequeño Ismael, el bebé recién nacido al que acaba de dar a luz su novia, Lola Romero. El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' y exnovio de Isa Pantoja ha llenado la habitación del hospital con una decena de personas; algo por lo que el artista ha sido duramente criticado.

Los internautas no comprenden que el de Pan Bendito haya permitido algo así. Creen que, como padre, es su responsabilidad pensar en su "mujer recién parida", a la que probablemente, no le apetezca nada verse rodeada de hombres (por muy amigos de Omar que sean) en un momento así.

"Esa madre recién parida tiene que estar súper encantada de pasar los entuertos con la habitación hasta arriba de gente", dice una usuaria de Instagram mientras hace referencia a las contracciones que ocurren después del parto para ayudar al útero a regresar a su tamaño normal. "Esto es precisamente lo que un padre no tiene q permitir que pase...", apunta otro internauta.

"Me despiertan después de parir con esa manada y me asusto chacho", "Madre mía, pobre madre con tanta gente en el hospital" o "¿¿Tanta gente viendo a un recién nacido?? ¿¿Y los virus q pueden transmitir al bebé?? Perdón, pero no lo veo... se nos va de las manos", son solo otros de los muchos ejemplos que inundan la última publicación del artista en redes sociales.

Aunque Omar ha tenido algunos defensores, pues hay quien cree que no hay nada más bonito que tus seres queridos vayan al hospital a conocer a tu hijo recién nacido, ha habido internautas que han ido más allá y han cuestionado la falta de empatía de Omar con el resto de pacientes:

"Te puede gustar más o menos, o molestar más o menos que vayan las visitas, pero ¿y las otras personas ingresadas? Seguro que esa habitación parecía un cafetería... porque en silencio seguro que no estaban... podían dejar la masificación de la habitación para su casa", escribe un seguidor. "Esa tarde ha tenido que ser para el resto de enfermos una pesadilla... En fin... me resulta de falta de empatía y consideración para/con los demás...", agrega.

Entre los asistentes a esta reunión en el hospital de la que Omar Montes ha querido presumir tras convertirse en padre de su primer hijo en común con Lola Romero se encontraba el Campeón Mundial de Peso Ligero de UFC, Ilia Topuria, íntimo amigo del madrileño. Fue él el que, a través de sus stories de Instagram se encargó de hacer pública la feliz noticia de que el cantante de temas como El pantalón o La sevillana, había sido padre.