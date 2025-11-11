Lidia González 11 NOV 2025 - 12:17h.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ y su pareja desvelaban qué tipo de contenido iban a publicar de su hija en redes sociales y se defendían de las críticas

Pablo Pisa se pronuncia tras las críticas que le ha hecho la madre de Steisy

Steisy y Pablo Pisa han dejado sin palabras a todos sus seguidores al anunciar su reconciliación, meses después de su separación y algunos duros golpes en la vida del influencer. Tras muchos rumores de un posible acercamiento entre ellos, finalmente, se ha hecho realidad. La pareja ha compartido todos los detalles de este proceso, en el que siempre han tenido en mente a su pequeña, al igual que algunas decisiones que han tomado por ella, como la privacidad de su hija Athenea en redes sociales. La exconcursante de ’Supervivientes’ y el creador de contenido se sentaba frente a las cámaras de mtmad para explicar el porqué de esta situación.

Envueltos en muchas polémicas tras anunciar el nombre de su hija y algunos pasos que iban a dar respecto a ella, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ opinaba sin tapujos y no se callaba nada. Steisy, quien no dudaba en pronunciarse sobre su ruptura con el padre de su hija, ponía sobre la mesa un tema muy controvertido, dejando muy claros los límites que no pensaban traspasar, y se sinceraba por completo: “Voy a sacar su alegría y sus cosas buenas, sus intimidades siempre van a ser sus intimidades”.

Cansados de que se analice cada paso que dan y del aluvión de comentarios negativos que recibieron desde que anunciaran su embarazo, los influencers desvelaban qué tipo de contenido pretendían publicar de su pequeña y que aspectos se iban a quedar para su estricta privacidad. “Cuento lo que yo selecciono y lo que yo decido”, aseguraba el madrileño. La pareja, que tenía muy claro su pensamiento al respecto, no dudaba en pronunciarse sobre el debate generado alrededor de la exposición de los hijos en redes sociales: “Parece que, si lo saca un influencer, somos los peores padres del mundo”.

Steisy y Pablo se sinceran sobre la educación que quieren darle a Athenea

En mitad de la controversia sobre la decisión de mostrar o no la cara de su pequeña, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ llegaba al límite de su paciencia y explotaba contra todas las críticas que han estado recibiendo. Steisy y Pablo se sinceran sobre la educación que quieren darle a Athenea y el refuerzo que quieren hacer en este punto: “Vamos a darle la importancia a nuestra hija, a su personalidad y a lo que ella le guste”.

“Va a tener dos padres presentes”, aseguraba Pablo Pisa antes de que se produjera la separación de la madre de su hija, algo que recalcaron ambos en sus comunicados tras la noticia. Ahora que la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y el creador de contenido han decidido darse una nueva oportunidad, Athenea sigue siendo su máxima prioridad y han recalcado la botina familia que tienen junto a ella y sus perros.