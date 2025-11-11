Rocío Molina 11 NOV 2025 - 11:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y el arquitecto han decidido darse una segunda oportunidad: el emotivo vídeo que han compartido

"Si nos veis juntos es porque hemos vuelto", así empieza el último vídeo que Patricia Steisy y Pablo Pisa han compartido en sus respectivos perfiles de Instagram. La exconcursante de 'Supervivientes' y el arquitecto han decidido dar un paso al frente y confirmar que vuelven a estar juntos, que se han reconciliado tras su sonada ruptura y han explicado el verdadero motivo de esta nueva prueba que les ha puesto la vida.

La pareja lo ha hecho de manera cojunta con un emotivo vídeo en el que ambos han explicado cómo se ha forjado esta segunda oportunidad para ellos. Entre lágrimas, sonrisas y besos, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y el arquitecto que está montando un centro estético, han demostrado que sobran las palabras, aunque ellos han querido dar su explicación.

Lo que ha marcado su acercamiento y reconciliación ha sido un triste suceso: la inesperada muerte de la madre de Pablo Pisa el pasado 30 de septiembre. La mayor desgracia que ha vivido el arquitecto y en la que se ha apoyado en Patricia Steisy. "Necesitaba su ayuda, quería estar con ella, aunque no nos hablásemos y estuviésemos fatal, pues yo la necesitaba. Y Ella estuvo a mi lado como si nada hubiese pasado", cuenta.

El hecho de contar con su apoyo, de volver a dormir juntos y de convivir lo que eran unos días de modo temporal ha terminado por convertirse en una segunda oportunidad. A la pareja le han aflorado los sentimientos y eso les ha hecho tomar la decisión de intentarlo de nuevo. "El amor ha terminado finalmente ganando la batalla", expresa una emocionada Steisy en el vídeo.

Una noticia que ha sido muy aplaudida y que ha sido muy celebrada por los seguidores y amigos de la pareja. Patricia Steisy y Pablo Pisa han recibido miles de mensajes de cariño tras ver el vídeo y conocer la reconciliación de la pareja:

Desde Darío Sellés que habla de lo bien que le fue a él su segunda oportunidad junto a Sandra Férriz (ahora se han convertido en padres por segunda vez), a Gloria Camila, Patri Pérez, Nagore Robles, Lola Ortiz, Alma Bollo, Susana Megan o Jonan Wiergo se han alegrado infinitamente por su reconciliación.

"Las segundas oportunidades pueden ser las mejores", expresan tras haber decidido seguir juntos. Fue el pasado mes de junio, cuando parecía que su historia de amor se había desgastado y ya no tenía vuelta atrás. Tras seis años de relación y una hija en común, la pareja emprendía caminos por separado y de forma amistosa, trataban de rehacer sus vidas, descartando la existencia de terceras personas.