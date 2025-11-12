Lidia González 12 NOV 2025 - 09:00h.

El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ explica cómo le afectan a su novia Paula los comentarios sobre su relación con Oriana Marzoli

La faceta de Alejandro Bernardos como motero

Compartir







Alejandro Bernardos está muy enamorado y no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo que siente por su pareja, con quien mantiene una relación a distancia. Aunque está viviendo un gran momento, lo cierto es que el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha querido aclarar algunas dudas de sus seguidores y confiesa si su novia Paula siente inseguridad por su amistad con Oriana Marzoli. Después de recordar su historia de amor con su pareja, el influencer se sincera por completo. ¡Descubre todo lo que ha dicho en ‘Algo pasa con Oriana’, en Mediaset Infinity!

El que fuera participante de ‘La última tentación’ y la colaboradora de televisión siempre han presumido del fuerte vínculo que les une, a pesar de haber tenido un distanciamiento por la expareja del madrileño. Por este motivo, algunas personas en redes sociales han opinado sobre su relación, haciendo comparaciones entre la venezolana y la canaria. “Me molesta, la gente es muy mala”, asegura al poner sobre la mesa las críticas que ha recibido.

PUEDE INTERESARTE Marina Barrial aclara si ha pasado algo entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera

Aunque su pareja ha decidido continuar manteniendo un perfil bajo y anónimo, no está exenta de leer todas estas comparaciones y comentarios sobre la relación de Alejandro y Oriana. Por este motivo, el creador de contenido se ha sincerado sobre cómo le pueden afectar a su pareja los mensajes que recibe continuamente respecto a esto.

Alejandro Bernardos y Oriana Marzoli aclaran si alguna vez han tenido algo

PUEDE INTERESARTE El precio del conjunto de Marta Díaz en su cumpleaños

A lo largo de todos los años de amistad que han tenido, los continuos rumores y habladurías sobre un posible romance entre ellos. Ahora que ambos tienen pareja y que el madrileño no para de recibir mensajes comparando a su novia y a su amiga, los que fueran tronistas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ han decidido aclarar, de una vez por todas, si alguna vez han tenido algo.

Alejandro Bernardos ha reaparecido junto a Oriana Marzoli para actualizar todos los detalles de su vida, ahora que lleva mucho tiempo sin aparecer frente a las cámaras. El que fuera participante de ‘La última tentación’ desvela a qué se dedica realmente, alejado completamente de la televisión, se declara a su novia Paula y confiesa cómo se siente cuando recibe comentarios que la comparan continuamente con Oriana Marzoli. ¡Descubre todo lo que ha dicho en Mediaset Infinity!