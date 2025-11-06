Lidia González 06 NOV 2025 - 13:10h.

El que fuera participante de ‘La última tentación’ se declara a su novia y le dedica unas bonitas palabras

Oriana Marzoli cuenta cómo fue la pedida de Tony Spina

Alejandro Bernardos reaparece en el canal de Oriana Marzoli para actualizar todos los detalles de su vida, ahora que ha decidido alejarse de la televisión. Después de sincerarse, cara a cara, sobre el distanciamiento que tuvo con la venezolana, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ cuenta su historia de amor con su novia Paula. El influencer se abre en canal con su mejor amiga y confiesa cómo se siente en este momento. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en ‘Algo pasa con Oriana’, en Mediaset Infinity!

Desde que se alejara de los focos de la televisión, la vida del creador de contenido ha cambiado radicalmente. Ahora, no solo ha encontrado en la pintura una gran pasión que comparte, muy orgulloso, en sus redes sociales, sino que también está muy feliz con su pareja. el que fuera participante de ‘La última tentación’ comparte todos los detalles sobre cómo comenzó este romance: “La conocí en Tarifa”.

El madrileño, que está atravesando un dulce momento personal, admite estar enamorado y ha explicado cómo se siente al mantener una relación a distancia: “Ella es de Tenerife y yo de Madrid”. Después de haber pasado por algunas relaciones algo turbulentas, el creador de contenido ha encontrado a la persona que mejor le complementa y espera que le “dure” para siempre.

Alejandro Bernardos se declara a su novia

Alejandro Bernardos no puede ni quiere esconder cómo se siente junto a la diseñadora de interiores y no duda en declararse a su novia. Bajo la atenta mirada de Oriana, el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre su visión de futuro junto a su pareja: “Fue lo mejor que me ha pasado en mi vida”.

Alejandro Bernardos y Oriana Marzoli han vuelto a sentarse frente a las cámaras de mtmad para hablar sobre su tan comentada amistad y el problema que tuvieron en un momento de su vida. Además, el que fuera participante de ‘La última tentación’ habla claro sobre los comentarios que recibe comparando a su pareja con su amiga y explica el impacto que esto puede tener en su relación. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que decir!