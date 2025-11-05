Marina Barrial aclara si ha pasado algo entre Fabiana Sevillano y Pablo Vera en su último encuentro

Natalia Sette 05 NOV 2025 - 17:08h.

¿Vuelven a estar juntos Fabiana Sevillano y Pablo Vera? Esto es lo que se han estado preguntado todos sus seguidores desde que Pabs, amigo de ambos, subía una foto en la que aparecían sentados en la misma mesa. Tras confirmarse su ruptura , ambos han seguido caminos diferentes, hasta ahora. En ‘En todas las salsas’ han querido enterarse de todo y han contactado con Marina Barrial, que aclara si ha pasado algo entre Fabiana y Pablo en su último encuentro.

Pabs Pérez celebraba hace unos día su cumpleaños rodeado de sus amigos más cercanos, entre ellos, Pablo Vera y Fabiana Sevillano. “Estaba a un lado de la mesa Fabiana y al otro lado Pablo”, comienza explicando Vai Between my clothes. Desde que salió a la luz la posible relación entre Clerss y el canario, Fabiana se había mantenido bastante al margen y no se les había vuelto a ver juntos hasta hace unos días. “Se dice mucho que han vuelto”, comenta la presentadora.

Para aclarar todos estos rumores, Sergio Ojer, colaborador habitual del videopodcast, se ha puesto en contacto con Marina Barrial. La influencer no duda en contestar a sus preguntas y aclarar si hubo algo más allá de un trato cordial entre Fabiana y Pablo. “Se lo pasaron muy bien, estuvieron de 10”, asegura Marina. Ambos asistieron a la cena por ser amigos de Pabs y en ningún momento se sintieron incómodos con la presencia del otro.

Al hilo de aclarar si ha pasado algo entre Pablo Vera y Fabiana Sevillano, los colaboradores se preguntan qué ha pasado con la relación del canario con Clerss. “Estuvieron juntos en verano”, recuerda Noelia Zazo. Aunque nunca confirmaron que tuvieran algo más que una amistad, se filtró un video de ellos besándose en el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. Desde que salió a la luz, no han vuelto a aparecer juntos en público. “No entiendo en qué momento la relación entre Clerss y Pablo se rompe”, dice Noelia.

Los seguidores de ambos se preguntan qué ha podido pasar y si tiene algo que ver que Pablo y Fabiana estén de nuevo coincidiendo en los mismos sitios. Además del debate abierto que se genera sobre este tema, los colaboradores comentan todos los cotilleos de los últimos días dentro del mundo influencer. La macrofiesta de Marta Díaz, las multas de Violeta y el enfrentamiento entre Mayeli Y bayan ¡No te pierdas nada dándole al play al programa completo!