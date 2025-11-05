Lidia González 05 NOV 2025 - 09:00h.

La colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ se sincera sobre el mal momento que atravesó su relación con Alejandro Bernardos por su exnovia

Oriana Marzoli se ha sincerado sobre un tema muy doloroso para ella, al que tuvo que hacer frente hace unos años. Después de contar cómo fue la pedida de Tony Spina, la que fuera colaboradora de ‘Supervivientes All Stars’ se reúne con Alejandro Bernardos y, cara a cara, hablan sobre el distanciamiento que tuvieron por Mayka Rivera. Aunque ya se han pronunciado sobre este tema, es la primera vez que la venezolana se sienta con el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ frente a las cámaras tras todo lo ocurrido para reflexionar sobre lo que les llevó a este punto. ¡No te pierdas todo lo que tienen que decir, en Mediaset Infinity!

El que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ mantuvo un intenso romance con la murciana que tuvo como daño colateral su amistad con la venezolana, debido a los desencuentros entre ambas. Durante el tiempo que duró este noviazgo, Oriana y Alejandro protagonizaron dos grandes crisis que ambos hicieron públicas. El influencer se sentaba frente a las cámaras para sincerarse sobre el fin de su amistad y mandarle un importante mensaje.

“Yo nunca lo hubiera hecho, le he perdonado dos veces”, asegura la creadora de contenido. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ no ha dudado en ser muy sincera con su amigo para explicarle cómo se sintió en ese momento. “Me llamaba en número oculto, me dejaste de hablar por tu exnovia”, insiste la influencer bajo la atenta mirada de Alejandro.

Alejandro Bernardos da su versión sobre su distanciamiento con Oriana Marzoli

Por su parte, Alejandro Bernardos, quien también sufrió mucho por encontrarse entre la espada y la pared, ha querido aclarar algunas cosas de las que ha afirmado su amiga con las que no está del todo de acuerdo. “Hay algunos matices”, asegura el que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ al dar su versión sobre su distanciamiento. El creador de contenido cuenta cómo vivió esta situación y da todas sus explicaciones.

Oriana Marzoli y Alejandro Bernardos graban juntos para el canal de mtmad de la venezolana, ‘Algo pasa con Oriana’, y han aprovechado para poner sobre la mesa el gran distanciamiento que se produjo entre ellos por la mala relación de Mayka y la influencer. Además, el madrileño se ha abierto en canal para explicar el buen momento personal que atraviesa y se sincera sobre su noviazgo a distancia con Paula. ¡Dale al play y no te pierdas nada!