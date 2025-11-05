Lidia González 05 NOV 2025 - 14:10h.

La influencer, en el centro de la polémica, por lucir un conjunto muy similar al de Lola Lolita en su cumpleaños

Los rumores de relación entre Marta Díaz y Montoya

Marta Díaz ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto con una fiesta que ha dado mucho de qué hablar por muchos motivos. La influencer ha invitado a un gran número de creadores de contenido y ha presumido de un carísimo conjunto rojo que ha creado mucho revuelo. Ahora, Alba Carrizo, desvela el elevado precio, en exclusiva, para ‘En todas las salsas’. ¡No te pierdas todos los detalles de la controversia en Mediaset Infinity!

“Es de una marca de Vietnam”, asegura la colaboradora del videopodcast momentos antes de sacar a la luz cuanto habría costado cada pieza del ‘outfit’ que la andaluza llevó a su celebración. Bajo la atónita mirada de los presentes en el plató, desvelan el origen de la viralización del traje con este corte. “Marta parece una muñeca”, aseguran al hablar de lo favorecida que estaba la influencer con esta carísima pieza de lujo que decidió ponerse.

Marta ha estado en el punto de mira desde que se celebrase este cumpleaños por lo mucho que se ha parecido a la última fiesta de Lola Lolita, quien se ha pronunciado sobre su última controversia en redes sociales. Ambas creadoras de contenido han lucido modelos muy similares, con el mismo color y la polémica entre ellas no ha tardado en estallar: “Lleva un vestido igual y ha publicado una foto igual”.

Programa completo: Las similitudes entre los cumpleaños de Marta Díaz y Lola Lolita

La relación entre Marta Díaz y Lola Lolita siempre ha estado en el foco mediático, especialmente el motivo por el que se distanciaron, y cualquier detalle hace saltar todas las alarmas. Es por este motivo por el que el gran evento que realizó la andaluza no ha estado exento de críticas. Las grandes similitudes entre ambas celebraciones no han pasado desapercibidas y los colaboradores las han puesto sobre la mesa: “¿En qué momento no se te ocurre ninguna otra forma de celebrar tu cumpleaños?”.

