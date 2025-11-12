Ana Carrillo 12 NOV 2025 - 20:41h.

La actriz de 'La agencia' ha reaccionado a las declaraciones de su ex, Antonio Revilla, sobre su relación

Antonio Revilla ha decidido dar un paso al frente y abordar todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en los últimos meses, en los que ha permanecido en el foco mediático por sus relaciones con Hiba Abouk, Laura Matamoros y Mar Torres, así como por su amistad con Tamara Gorro. El empresario ha tenido buenas palabras para todas sus exparejas, aunque ha definido su relación con la actriz de 'El príncipe' y 'La agencia' como "turbulenta".

En su entrevista a Georgia Pucci en 'Cotilleando con' ha revelado que Hiba Abouk, con la que rompió en marzo de este año, es su última novia oficial y que recuerda su relación como "muy bonita pero turbulenta" porque supo realmente lo que era estar en el foco mediático a raíz de esta relación, ya que cuando antes salió con Laura Matamoros no fue perseguido por los paparazzi.

"Fuéramos adonde fuéramos nos perseguían los paparazzi y fue duro para mí, me di cuenta que es un mundo que jamás en mi vida volvería a elegir", ha comentado Antonio Revilla sobre lo complicado que le resultó salir durante poco más de medio año con la actriz, con la que no sale desde el pasado marzo: "Se terminó por una serie de desencuentros que tuvimos por tener diferentes valores y por ver la vida de diferente forma".

Una reportera de 'Europa Press' le ha preguntado a Hiba Abouk qué opinión le merece que su exnovio haya dicho que su relación fue "turbulenta". La actriz se ha quedado muy sorprendida al saber que el empresario define así su noviazgo y ha revelado que "ni mucho menos" ella le pondría esa etiqueta a su historia de amor, de la que guarda un bonito recuerdo: "Me quedo con lo bueno, que hubo mucho bueno, le deseo lo mejor".