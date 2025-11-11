Antonio Revilla cuenta la verdad de sus relaciones con Laura Matamoros, Hiba Abouk y Tamara Gorro
Antonio Revilla se ha sincerado por primera vez sobre sus relaciones con Laura Matamoros, Hiba Abouk, Tamara Gorro y Mar Torres
Hace meses que no está en el foco mediático, pero durante el año pasado, Antonio Revilla era uno de los nombres que más se repetía en las noticias de la prensa del corazón y es que fue novio de Laura Matamoros e Hiba Abouk, fue relacionado con Tamara Gorro, Mar Torres y María José Suárez, y protagonizó una polémica con Madame de Rosa.
Tras meses en silencio, ha decidido hablar por primera vez de todas esas relaciones y polémicas en una entrevista con Giorgia Pucci para su canal de YouTube 'Cotilleando con...'. Mientras cocinaban un bizcocho de cacao, el empresario ha abierto su corazón como nunca antes en público y ha confesado que su relación con la ganadora de 'GH VIP 4' terminó porque estaban en diferentes puntos vitales: "No buscábamos lo mismo y teníamos diferentes objetivos, ni yo estaba en mi mejor momento ni ella estaba en su mejor momento y creo que romper fue la decisión adecuada".
Además, le ha dedicado unas bonitas palabras, asegurando que la respeta mucho y que valora mucho su trabajo como creadora de contenido: "Mucha gente de este país se atreve a juzgar a todo el mundo por lo que ve, pero no sabe lo que hay detrás y yo creo que detrás de Laura hay un gran trabajo y un gran esfuerzo, hay una niña que se ha hecho a sí misma y que ha trabajado mucho, no podría decir nada malo de ella".
Sobre su ruptura con Laura Matamoros: "No buscábamos lo mismo y teníamos diferentes objetivos"
Por otro lado, Antonio Revilla ha confirmado que estuvo conociendo a Mar Torres, la ex de Froilán, pero que no la llegó a considerar su novia porque apenas duró 15 días lo suyo, por lo que la considera más bien "una compañera de viaje" por los numerosos viajes que hicieron en esos días juntos: "No tengo ningún problema en decirlo, es una persona a la que conocí durante unos 17 días, no más, y es que poco puedo decir porque yo creo que no llegué a conocer a esa persona".
¿Por qué rompió con Hiba Abouk?
Quien sí fue su novia durante poco más de medio año, hasta marzo de 2025, fue Hiba Abouk: "Puedo decir que es la última novia que he tenido". El empresario ha definido su relación como "muy bonita pero muy turbulenta" y ha matizado que lo turbulenta es porque la actriz de 'El príncipe' es una persona muy mediática, lo que les hacía estar en el foco constantemente: "Fuéramos adonde fuéramos nos perseguían los paparazzi y fue duro para mí, me di cuenta que es un mundo que jamás en mi vida volvería a elegir".
"Se terminó por una serie de desencuentros que tuvimos por tener diferentes valores y por ver la vida de diferente forma", han sido las declaraciones que ha hecho al ser preguntado por el motivo de su ruptura tras poco más de medio año de relación.
Su amistad con Tamara Gorro
Antonio Revilla ha asegurado que con Tamara Gorro no existe nada más que una bonita amistad: "Yo la quiero con locura, es de lo poco bueno queme llevo de esa época de mi vida y es una de las personas más importantes de mi vida a día de hoy. Es una gran amiga, una gran persona y la quiero muchísimo".
Con quien también afirma que "no pasó nada" es con María José Suárez, a la que cuenta que conoció "no hace mucho" y a la que define como "una persona encantadora" que le ha sorprendido "bastante": "Somos muy buenos amigos, es que es una persona para tener en tu vida".
Su polémica con Madame de Rosa
En sus stories, Madame de Rosa mostró hace unos meses que Antonio Revilla le había enviado un mensaje preguntándole de donde era y que ella había zanjado la posibilidad de que hubiera una conversación entre ellos. El empresario asegura que no fue él quien envió ese mensaje, sino una persona que le robó la cuenta, pero ha señalado que, de haber sido él, no se arrepentiría de haber enviado un mensaje respetuoso.
Ha añadido que se sintió muy ofendido y dolido porque la amiga de Dulceida respondió a esa pregunta con un mensaje en el que le decía que estaba "a años luz" de poder conquistarla y que eso le hizo querer ponerse en contacto con ella para que le explicase por teléfono por qué había hecho eso, aunque nunca recibió respuesta.