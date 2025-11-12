Lorena Romera 12 NOV 2025 - 11:08h.

La influencer de 38 años ha tomado una decisión tras sufrir un aborto a las seis semanas de embarazo

Marta Riumbau pierde el bebé que espraba: "No llegué a decir que estaba embarazada"

Marta Riumbau ha tomado una drástica decisión tras perder el bebé que estaba esperando. La influencer de Barcelona, de 38 años, ha sufrido un aborto cuando se encontraba en la sexta semana de embarazo. Tal y como ha contado a través de un vídeo en el que cuenta los detalles de este traumático momento, la ex de Diego Matamoros, que es madre soltera de Julieta, que ya tiene un año, no llegó a verbalizar que estaba embarazada.

"Nadie sabía que estaba embarazada", expresaba la creadora de contenido a través de esta publicación. Una publicación en la que la joven ha narrado el momento en el que ha expulsado el embrión, tras una noche de muchos dolores y una visita a urgencias en la que parecía que "todo estaba bien". Pero ella tenía el presentimiento de las cosas no estaban yendo como debían.

"Ya había escuchado latido"

"Ya había escuchado latido", cuenta con la voz entrecortada la amiga de Dulceida. Y todo iba bien hasta que, a principios de esta semana, tiene un sangrado. Lo mismo le sucedió con su primogénita, por lo que tampoco quiso alarmarse demasiado. En el hospital le dicen que está todo bien. Pero volvió a sangrar. "Había hematoma, pera era como con Julieta... Parecía que no iba a arrastrarlo. Parecía perfecto para arrastrarse sin expulsar al embrión", señala en este post.

Después de que la pincharan progesterona, Marta Riumbau se fue a casa con "muchos dolores". Y así pasó la noche. "De alguna forma, yo ya lo sabía... Pero no podía hacer nada", comenta. Pero al despertar, lo hizo "sin dolores y sin nauseas", síntomas que tenía a todas horas desde la primera semana de embarazo. "Esta mañana he ido directa a la ducha y... se ha desprendido. Era algo muy claro y muy evidente. Lo he podido coger con la mano", ha narrado al borde de las lágrimas.

La tajante decisión de Marta Riumbau tras el aborto

Un momento muy doloroso que le ha hecho tomar una drástica decisión. "No voy a volver a intentarlo y no va a haber un bebé arcoíris", ha comentado, intentando zanjar algunas de las preguntas que más le han repetido sus seguidores. "Os estoy leyendo y no me hace muy bien hablar del tema", ha reconocido la catalana. "Era el último embrión y, algo que he tenido siempre bastante claro, y que cuando empecé este proceso en septiembre, dije: si sale mal, no vuelvo a empezar otra vez con los ciclos", expresa.

"Era el último embrión"

Marta Riumbau reconoce que si no fuese madre de Julieta, que el pasado mes de octubre cumplió su primer año, "lo intentaría hasta el último óvulo", pero ahora mismo no quiere volver a "hormonarse sin que nadie le asegure conseguir equis embriones". Además, han pasado tres años y ahora serían "de peor calidad".