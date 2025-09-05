Rocío Molina 05 SEP 2025 - 11:13h.

Marta Riumbau ha hecho una confesión a sus seguidores cuando se cumplen diez meses del nacimiento de su hija. La influencer ha pasado un verano totalmente diferente y no es lo único que ha cambiado desde que Julieta llegara a su vida. Lejos de romantizar la maternidad, la de Barcelona ha contado cómo es su realidad y si se arrepiente de la decisión que tomó de ser madre en solitario.

"No me preguntáis tanto por el 'cómo', ni por el día a día… sino por el 'por qué'. Imagino que os pasa por la cabeza lo que me pasó a mí en su día. Es un fracaso, si lo hago sola es porque no he encontrado esa persona con la que compartir mi vida", así es como ha comenzado la ex de Diego Matamoros un texto en el que se ha desahogado y ha dejado ver si el tiempo le ha hecho ver de otra manera su decisión de ser madre en solitario.

La amiga íntima de Susana Molina no solo ha admitido que su plan fuera extraordinario, sino que ha incidido en que de volver a planteárselo, lo repetiría con los ojos cerrados por todo lo que está experimentando. Marta Riumbau no ve límites al hecho de criar a su hija sola, contando con el apoyo de sus padres y de su hermano Héctor. Al revés, en este proyecto ella nota que ha salido ganando y que está más plena que nunca a pesar de los muchos sacrificios.

"Con el tiempo entendí que no era así. Ojalá hubiese tomado la decisión antes, porque ella es lo mejor que he hecho en mi vida. No te despiertas un día de niña y dices: 'yo de mayor quiero ser arqueóloga y mamá soltera', pero pasan los años, el plan que tenías en tu cabeza no se cumple, siguen pasando los años y dices, hasta aquí, puedo hacerlo sola", ha expresado en esta reflexión ahora que han pasado diez meses desde el nacimiento de Julieta.

Para llegar a esta conclusión, Marta Riumbau no ha negado que al principio hubo dudas, pero después de ver cómo está siendo su vida junto a su hija, se reafirma en que es lo mejor que le ha pasado. "He cumplido y exprimido muchas etapas y estoy en la mejor. No hay una sola cosa que diga: 'esto no puedo hacerlo porque tengo un bebé', sin embargo hago mil cosas más que antes porque tengo un bebé. No he adaptado mi vida a la suya ni he adaptado la suya a la mía, he creado una nueva conjunta con todo lo que nos funciona".

Marta Riumbau explica cómo es ahora su día a día

Su día a día ha pasado a ser frenético, pero a ella no le parece que sea ningún sacrificio. "Intento hacer las cosas bonitas, que tenga muchos recuerdos y la mayoría de veces también como de pie, cualquier cosa o con ella encima haciendo malabares, tengo el brazo que ya no es mío, limpio con ella agarrada como un monito, me ducho en 30 segundos y de cuclillas porque sino ella entra a la ducha conmigo y se empapa, grabar me cuesta mil veces más… ", son algunos de los ejemplos que pone, para añadir a continuación que todo ese esfuerzo no es nada para todo el amor que siente.

"Soy aún más hormiguita, he perseguido tanto esas cosas que nada me parece tan duro, simplemente a las 22 estoy durmiendo. Al final del día estoy felizmente agotada y ¿sabéis que elemento he eliminado de mi vida? La frustración", finaliza así Marta Riumbau su reflexión en la que aclara cómo es ahora su vida tras tomar la decisión más importante.