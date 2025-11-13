Julián Contreras critica duramente a Cristina Pedroche por sus quejas tras su doble maternidad

Rocío Molina 13 NOV 2025 - 08:03h.

El exconcursante de 'GH VIP' dice que Cristina Pedroche está fuera de la realidad y que su último vídeo resulta "ridículo" y hasta "ofensivo"

Julián Contreras le ha dedicado unas duras palabras a Cristina Pedroche en el último vídeo que ha colgado en su perfil oficial de Instagram. El exconcursante de 'GH VIP' se ha unido a las críticas que ha recibido la presentadora tras abrirse y mostrar públicamente sus quejas y cómo se siente tras su segunda maternidad.

Lo que la influencer y mujer de Dabiz Muñoz decía y causaba tanto revuelo era que se sentía "sobrepasada" y "saturada" por no poder llegar a todo lo que quiere tras convertirse en madre por segunda vez. "Hay días que siento que no puedo más" y que le "es imposible" cumplir con sus clases de pádel, las grabaciones en casa y con sus padres ayudando en el cuidado de sus dos pequeños. Ante ese escenario, Cristina Pedroche se pregunta: "Cómo lo hace la gente? Es que no sé cómo hacerlo". Un vídeo que subió a sus historias de Instagram y que desató la indignación entre sus seguidores.

De entre esas críticas está ahora la que ha colgado el hijo menor de Camina Ordóñez que ha convertido a Cristina Pedroche en la protagonista absoluta del último vídeo que ha colgado en su canal de Twitch. En él, Julián Contreras tacha de poco empática a la influencer tras hablar y quejarse desde una situación que considera de privilegiada. Con ironía, el exconcursante de 'GH VIP' se ha reído de su victimismo y le ha explicado por qué se ha situado en el centro de la diana con su exposición pública.

"Cristina Pedroche está tan desbordada que no se ha dado cuenta de que hay madres que están tan desbordadas que ni siquiera pueden grabarse un vídeo diciendo que están desbordadas", ha comenzado diciendo antes de hilar una serie de titulares en los que dice que la presentadora está fuera de toda realidad. Lejos de conectar con el público, ha sucedido todo lo contrario, tal como sigue puntualizando el hermano de Fran Rivera y de Cayetano.

Para todas esas madres que hacen auténticos malabarismos para conciliar su día a día, Julián Contreras pide "respeto". "Esas son las personas que verdaderamente tienen un problema", insiste y añade también que no solo es falta de tiempo, sino también de recursos económicos. Algo que es complicado y que les aleja definitivamente. No pueden cambiar su situación. No pueden decidir si contratan a una niñera, modifican su agenda, dejan de hacer una cosa, añaden otra o cambian la siguiente porque ahí es donde está la clave", puntualiza.

Termina su crítica resaltando que el detonante está en que vive tan alejada de toda realidad que no se da cuenta que este vídeo resulte "absolutamente ridículo e incluso hasta ofensivo para muchas personas", ha sentenciado en el último contenido que ha colgado en su faceta como youtuber y en su podcast.