El DJ habla en el plató de '¡De viernes!' sobre la ruptura con Irene Rosales y recuerda cómo se lo tomaron sus hijas

Kiko Rivera ha destapado en '¡De viernes!' cómo decidieron Irene Rosales y él contarle a sus hijas que habían puesto fin a su matrimonio. "Se lo contamos a las niñas juntos", asegura en directo.

Su debacle sentimental comenzó antes de realizar un viaje a Menorca junto a la madre de sus hijas. Tanto el momento que atravesaba como la ayuda psicológica que recibió hicieron que su relación la viese de forma diferente. "Seguía yendo a terapia y al final veo el matrimonio con otra perspectiva", confiesa.

En cualquier caso, afirma que se trataba de algo "mutuo" y por eso uno y otro decidieron aclarar las cosas y compartir sus emociones de ofrma sana. "Tomo la decisión de sentarme con ella a hablar y explicarle si estamos haciendo lo correcto", dice en el programa de Telecinco presentado por Bea Archidona y Santi Acosta.

Kiko Rivera, sobre la reacción de sus hijas a la ruptura: "Me sorprendió muchísimo"

Así que, como le cuenta Rivera a Terelu tras lanzar una pregunta, las hijas que tienen en común lo terminaron "entendiendo". "Nos costó a nosotros más entenderlo que a ellas, cosa que me sorprendió muchísimo", afirma.

El DJ reconoce que han tendio "las cosas fáciles", porque existe complicidad entre una y otro desde el momento que rompen. "Que nosotros tengamos una relación buena, que saludo a su madre cuando las recojo... creo que eso es necesario también para nosotros", puntualiza como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia.

Por otro lado, Kiko Rivera se ha pronunciado sobre la nueva ilusión de Irene Rosales, un sevillano llamado Guillermo con el que ha empezado una bonita amistad. "Qee Irene haya rehecho su vida, que esté feliz. Que nuestras hijas vean que sus padres se tienen ese respeto... es lo más importante", señala.