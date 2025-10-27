Lorena Romera 27 OCT 2025 - 08:00h.

El nuevo novio de Irene Rosales sorprende con el paso que he dado en su relación tras ser señalado por su "doble vida"

La influencer, sobre su ruptura con Kiko Rivera: "Dejamos de dormir juntos cuando se lo contamos a las niñas"

Guillermo ha tenido con Irene Rosales la prueba de amor definitiva. Desde hace días, el nuevo novio de la influencer, natural de Ginés (Sevilla), de 34 años, se ha visto en el centro de todas las miradas al salir a la luz unas informaciones que apuntan a su presunta "doble vida". Además, también se ha hecho alusión a unos descalificativos con los que se habría estado refiriendo a la ex de Kiko Rivera hace escasos meses.

Desde que se convirtieron en portada de varias revistas del corazón, con las fotos que confirmaban su noviazgo, Irene Rosales y Guillermo no han dejado de acaparar todo tipo de titulares. Se ha hablado de que el empresario, dueño de una empresa de césped artificial (así se conocieron hace cinco años, un encuentro del que existe una foto), seguiría casado y de que existiría una "lista de chicas". Algunas de ellas, las habría "solapado en el tiempo con Irene Rosales".

Amor Romeira, hace apenas unos días, apuntaba a que una de ellas situaba a la exconcursante de 'GH DÚO' en marzo, cuando la separación con Kiko se anunció en agosto. Algo que ella ha negado ahora rotundamente en la entrevista que ha concedido para 'Semana', donde ha explicado cuándo y cómo empezó su historia de amor con el sevillano.

Pero, a pesar de todas estas informaciones y rumores, la pareja continúa fuerte, disfrutando de estos primeros meses de relación. Tanto, que la madre de Ana y Carlota compartía hace ya algunos días la primera foto junto a su chico, demostrando que lo suyo va muy en serio. Es más, era un posado que inmortalizaban en plena reunión familiar, en el cumpleaños de la hermana de ella. Lo que demuestra que ya han hecho las presentaciones oficiales para la familia y amigos.

Ahora ha sido él quien ha dado un paso muy importante, teniendo con ella la prueba de amor definitiva. El dueño de esta empresa de césped artificial ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram su primera foto junto a Irene Rosales. Y es que, aunque ella ya había roto el hielo, ahora él también presume de relación públicamente. Y no con una foto, ya han sido varias las que ha posteado en las últimas horas.

La primera era algo más tímida, pues se trataba de una foto a las sombras que proyectaban sus cuerpos sobre el asfalto mientras daban un paseo al sol. "Vivir sin escuchar", comenta el sevillano, en una clara demostración de intenciones de cuál es la filosofía que están siguiendo ante el revuelo mediático. La segunda, un selfie mientras disfrutan de una cita para dos.