Jessica Bueno visitaba el plató de '¡De viernes!' tras su reciente participación en 'Supervivientes All Stars', reality que ha finalizado hace apenas una semana cuando Rubén Torres se alzaba con el primer puesto. Ahora, la modelo viene a nuestro programa para comentar su paso por el concurso más extremo de la televisión, coincidiendo justo con el día de emisión de la entrevista en exclusiva de su exnovio, Kiko Rivera, después de tres años alejado de los focos. ¿Qué opina de la reaparición en los medios del padre de su hijo?

Nada más comenzar su entrevista, los colaboradores hablaban con Jessica sobre su regreso a casa después de haberse convertido en la tercera finalista de 'Supervivientes'. Además, Bea Archidona aprovechaba para preguntarle sobre Kiko Rivera y el 'scoop' que ha concedido en nuestro programa. ¿Cómo lo ha visto? ¿Lo nota cambiado?

"Llevo notando ese cambio desde hace varios años, sobre todo, desde que inicio la relación con Irene. Lo noto más maduro", eran las palabras de Jessica Bueno sobre su expareja. Durante el programa, también recordábamos cómo fue la relación amorosa entre la modelo y Kiko Rivera, fruto de la cual nació el primer hijo de ambos, Fran.

Kiko y Jessica actualmente mantienen una relación cordial y amistosa, sobre la cual el hijo de Isabel Pantoja nos hablaba en su entrevista: "Con Jessica Bueno tengo una relación maravillosa, hemos madurado los dos como personas y como padres... Para mi son las dos mujeres más importantes de mi vida, Jessica Bueno e Irene Rosales".

Los celos de Kiko Rivera hacia Jota Peleteiro por su hijo

Otro de los temas que Kiko Rivera ha tratado durante la que es ya una de sus entrevistas más íntimas y personales, ha sido sobre Jota Peleteiro y los celos que sintió por la estrecha relación que este tenía con su hijo, Fran, durante los años que estuvo junto a Jessica Bueno. Y es que para el hijo de Isabel Pantoja fue muy duro ver como su pequeño llamaba "papá" a Jota.

"Fue muy doloroso. Era la primera vez que me sucedía eso lo pasé muy mal, extremadamente mal", explicaba Kiko Rivera respecto a los celos que sentía por ver cómo Fran se dirigía a Jota como si fuese su padre. Jessica Bueno reaccionaba a estas palabras en plató y explicaba: "Fran convivía con Jota, pero no lo empezó a llamar papá al principio sino cuando tuve mi segundo hijo", pero seguidamente aclaraba: "Mi hijo siempre ha sido consciente de quien es su padre".