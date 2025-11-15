Halen Wade aclara si los reyes de Inglaterra se plantean divorciarse o no

La norma de protocolo que la reina Camilla ha tenido que cumplir en su encuentro con el papa León XIV

Compartir







Carlos III ha cumplido recientemente 77 años envuelto en varias crisis: su cáncer, cambios en Buckingham y enfrentado con su hermano Andrés. Pero el rey de Inglaterra podría enfrentarse a una nueva crisis, en esta ocasión más sentimental, tal y como especulan algunos medios de comunicación. ¿Están en crisis la relación de Carlos III y Camila Parker, la reina consorte? '¡Vaya fama!' ahonda en estos rumores para descubrir si hay algo de verdad en ellos.

La prensa francesa y estadounidense ha señalado las supuestas grietas que habría en el matrimonio entre Carlos III de Inglaterra y Camila Parker. De hecho, 'Paris Match' apunta a que la pareja "están separados" y que "a veces en casas distintas". Es más, se llega a asegurar desde estos medios que sus diferencias son tales que han mermado en su matrimonio y que se plantean el divorcio. Para aclarar todo esto, '¡Vaya fama!' contacta con la periodista Helen Wade.

¿Están en crisis Carlos III y Camila Parker?

Helen Wade asegura que el palacio de Buckingham no ha reaccionado a estos rumores de crisis y divorcio: "No se van a divorciar. Se conocen desde hace cincuenta años, llevan veinte casados. Es verdad que pasan tiempo a parte, valoran el tiempo que no tienen que trabajar o vivir juntos. Es algo bastante normal. Sí viven juntos y están juntos, no sé de dónde sale todo esto del divorcio", asegura la periodista.

Pero, entonces, ¿por qué cuando tienen tiempo libre para estar juntos se separan?, se preguntan algunos de los colaboradores del programa. Helen Wade se pronuncia al respecto: "No, se relajan y están juntos muchas veces, pero algunas veces, durante el año, cogen unos días al año que él se va a pintar acuarela a Italia y ella a tomar el sol". Para rematar, la periodista aclara por qué Carlos y Camila duermen en camas separadas: "Es habitual en familia real y aristocracia no compartir cama".