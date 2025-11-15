Carlos Otero 15 NOV 2025 - 17:59h.

A los 19 años, Jessica Bueno era una estudiante de Marketing cuando ganó el certamen de belleza provincial 'Miss Sevilla'

La casa de Jessica Bueno en Sevilla: dos plantas, amplio vestidor y jardín con piscina

Desde que participó en 'Supervivientes 2011' y comenzó su relación con Kiko Rivera, Jessica Bueno, que actualmente tiene 35 años, se convirtió en un rostro habitual de la prensa del corazón. Pero antes de que el reality cambiara su vida, la sevillana llevaba una existencia anónima y sencilla. La recordamos ahora con motivo de su aparición como invitada especial en 'Bailando con las Estrellas'.

La hija de Loli y Francisco, de Los Molares

Antes de ser una celebridad, Jessica era simplemente la hija de Loli y Francisco. Se crió en Los Molares, Sevilla, y vivió una infancia como la de cualquier hija de trabajadores de esta localidad a las afueras de la capital hispalense.

Creció muy unida a su hermano Manuel, con quien mantiene un vínculo muy especial. Él fue quien la visitó en los Cayos Cochinos durante la recta final de 'Supervivientes: All Stars'.

Una joven estudiante de Comercio y Marketing

Tras terminar la educación secundaria, Jessica decidió seguir formándose como tantas otras chicas de su edad. Ha contado en varias ocasiones que estudió Comercio y Marketing. Según algunas publicaciones, también se formó como Personal Shopper online y obtuvo un título de estilista.

Ya famosa retomó los estudios viviendo en Inglaterra junto a su ex marido, el futbolista Jota Peleteiro. Aprovechando el tiempo libre que tenía la sevillana aprovechó para estudiar un grado en Organización de Eventos y Protocolo, que estudió a distancia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Raquel Revuelta amadrinó sus inicios en el modelaje

El mundo de la moda siempre le llamó la atención. Con solo 19 años se presentó al certamen de belleza provincial por excelencia. Su elegancia y carisma natural se impusieron sobre el resto de candidatas y se alzó con la corona de Miss Sevilla. Ese título le abrió las puertas de las pasarelas, y Raquel Revuelta —Miss España quince años antes— la fichó para su agencia de modelos, Doble Erre.

Feliciano López, el primer novio famoso

Antes de conocer a Kiko Rivera en 'Supervivientes', Jessica ya había tenido una relación con otro rostro conocido: el tenista Feliciano López. Por entonces, ella era una joven anónima recién coronada Miss Sevilla, y él acababa de separarse de María José Suárez. Unas fotos juntos a bordo de un yate la colocaron en el foco mediático, algo que ella intentó evitar.

“Nunca me esperaba todo esto que se ha liado. Es más, nunca he querido salir con Feliciano por Sevilla porque sabía que nos iban a retratar juntos. Por eso preferimos irnos a Marbella, porque pensamos que allí íbamos a estar más tranquilos y alejados de los focos”, declaraba entonces.

Un agridulce paso por Miss España

En 2010, Jessica representó a Sevilla en la final de Miss España, pero aquel episodio no fue tan feliz como cabría esperar. Tras sus fotos con Feliciano, Virginia Labrador —segunda clasificada en el certamen provincial— reclamó su lugar en la final.

Recorrió los platós alegando que Jessica ya era relativamente popular, lo que contravenía las normas del concurso. Incluso su madre se presentó en la gala final con una banda que decía 'Miss Tongo 2010'. A pesar de las protestas, la organización validó la candidatura de Jessica, argumentando que no había incumplido las reglas de forma significativa.

Protagonista de un videoclip de Hugo Salazar

Meses antes de lanzarse del helicóptero en 'Supervivientes 2011', Jessica protagonizó el videoclip del tema '¿Dónde estaré?' del triunfito Hugo Salazar. En él, la vimos actuar como si llevara toda la vida haciéndolo. La jovencísima modelo confesó que se lo había pasado “superbién” durante la grabación.