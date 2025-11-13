Ana Carrillo 13 NOV 2025 - 09:00h.

Jessica Bueno ha regresado feliz de Honduras porque su participación en 'Supervivientes All Stars' le ha hecho ganar confianza en sí misma. Y su felicidad sigue creciendo porque ha recibido una propuesta que le ha llenado de ilusión, tal y como le ha contado a sus seguidores de Instagram tras permanecer más de un día ausente de esta red social en la que le gusta estar en contacto con su comunidad.

"Estaba desaparecida pero es que no he parado, acabo de llegar al hotel ahora y estoy agotada", ha comenzado diciendo la ex de Jota Peleteiro en sus stories, donde ha reconocido que, pese al cansancio, está muy contenta por el nuevo proyecto que tiene entre manos y que implica que tenga que pasar unos días en Madrid.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha confesado que su principal deseo era permanecer en Sevilla al lado de sus tres hijos tras pasar dos meses separada de ellos por su estancia en los Cayos Cochinos, pero que le interesaba mucho aceptar la oferta que le ha llegado: "Es trabajo y tengo que decir que sí a todo lo que entre dentro de mis objetivos".

"Es bueno para la familia y estoy ilusionada", ha añadido la modelo, desvelando así las causas por las que ha aceptado este proyecto: le beneficia económicamente y le hace feliz. Ella todavía no dado más datos, pero el motivo por el que está en la capital esta semana es porque está ensayando para ser bailarina por una noche en 'Bailando con las estrellas'.

En el programa presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza se reencontrará con Anabel Pantoja, la prima de su ex y padre del mayor de sus tres hijos, Kiko Rivera, con el que mantiene una relación cordial. En el último programa de '¡De viernes!' confirmó que habían estado juntos por primera vez en una fiesta de cumpleaños de su hijo, que ha cumplido 13 años.

La sevillana explicó que no le preocupaba nada de lo que su ex pudiera decir sobre ella porque está convencida de haber ganado su "respeto" durante todos los años en los que ha permanecido al margen de sus polémicas familiares. De hecho, no quiso decir nada acerca de las declaraciones del DJ sobre su madre, Isabel Pantoja, y la decepción que siente porque la cantante no se interese y lleve años sin ver a sus nietos, entre ellos el hijo de Jessica Bueno.