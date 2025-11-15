El cantante continúa siendo uno de los concursantes de 'Bailando con las estrellas' pese a estar nominado junto a Blanca Romero

Manu Tenorio se rompe al hablar de su mujer, Silvia Casas: "Ella notó que algo en mis hábitos no iba bien"

Compartir







El cantante Manu Tenorio está viviendo una catarsis total durante su participación en la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. El andaluz, pese a que fue eliminado en las primeras semanas de concurso, se convirtió en uno de los repescados por la audiencia y aún continúa en la batalla por hacerse con el título de mejor bailarín.

Manu, que cada semana da lo mejor de sí mismo para convencer a público y jurado, se somete a durísimos entrenamientos de baile semanales que dejan alguna que otra consecuencia en su cuerpo. Él mismo ha sido el encargado de mostrar en redes sociales el último revés que ha sufrido y del que se intenta recuperar con el cariño de los suyos.

Su familia, el mayor apoyo de Manu Tenorio

Manu Tenorio mostraba en Instagram tan solo unas horas antes del inicio de la décima gala que su tobillo izquierdo está resentido:

"La mala suerte no la considero: simplemente no entra en mis planes. Porque cada vez que decimos ‘qué mala suerte he tenido’, en realidad estamos tirando de autopenita. Y en situaciones como esta he desarrollado una voz —una que antes no tenía— que me dice: ‘Yuuguuu… qué emocionante, por fin se pone la cosa interesante. Vamos a ver cómo resolvemos esto y a apretar, apretar y apretar.’ Ahí está la esencia de la vida y de todo (creo yo… que básicamente no tengo ni idea de nada en general 🤣🤣). Tu cerebro siempre va a tirar por empujarte a la supervivencia. Lo más natural es que te susurre: ‘Cuídate… apártate… abandona… déjalo.’ Pero no. Conmigo va a ser que por ahí no. Conmigo vas a tener que bailar… ¡y encima vas a disfrutar! Eso se lo tengo que decir a mi propio cerebro!! Supongo que de ahí también vi el refrán de "lo que sucede conviene". Por favor, no dejéis de escuchar la voz por detrás de este Reel…es la de mi hijo, y no tiene desperdicio. Mi mejor coach!!🤣🤣".

Y es que el artista ha tenido que vendar su tobillo y guardar cierto reposo para estar listo para la gala de 'Bailando con las estrellas', una pequeña lesión que no le va a impedir seguir compitiendo por superarse cada semana.

Vuelve a ver todas las actuaciones de la novena gala de 'Bailando con las estrellas': primeros plenos de dieces del concurso