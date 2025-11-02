Manu Tenorio se rompe al hablar de su mujer, Silvia Casas: "Ella notó que algo en mis hábitos no iba bien"

Manu Tenorio reconoce el mal momento por el que ha pasado y lanza un mensaje: "Hay que cuidar la salud mental tanto o más que la física"

Todas las actuaciones de la octava gala de 'Bailando con las estrellas'

Uno de los momentos más emotivos de esta octava gala de 'Bailando con las estrellas' llegaba de la mano de Manu Tenorio. El artista, que la semana pasada se convertía en el primer repescado de esta segunda edición de 'Bailando con las estrellas', aprovechaba el momento de la valoración de su número para hablar del momento emocional en el que se encuentra, y del papel tan importante que ha jugado su mujer, la periodista Silvia Casas, en su recuperación:

"He pasado algunos años en los que no estaba todo lo fino que quería, gracias a la paciencia de mi mujer al final yo pude ver con mis propios ojos que realmente algo en mi cabeza, en mi vida, en mis hábitos no iba bien. Esos hábitos eran que desconectaba demasiado de mi familia, que tenía depresión y la tenía oculta, que estaba mal y no lo reconocía. Yo me doy cuenta de todo el trabajo que Silvia ha hecho conmigo y ha estado a mi lado hasta que yo he visto con mis propios ojos que yo no estaba bien. A partir de ahí yo empecé a recuperarme, a cambiar hábitos, a trabajar con psicólogos. Ha sido un tiempo en el que lo hemos estado pasando mal, un tiempo en el que las cosas no iban como tenían que ir".

Manu Tenorio aboga por el cuidado de la salud mental

El artista, que ha protagonizado una de las grandes remontadas del concurso, se ha roto al hablar de la salud mental, un aspecto que en su opinión no se tiene tan en cuenta como se debiera:

"Igual que vamos todos los días al gimnasio a entrenar el cuerpo, deberíamos ir al psicólogo y al psiquiatra para entrenar nuestra mente. Tenemos que dejar de esconder la basura debajo de la alfombra por querer seguir adelante, lo que hay que hacer es afrontar las cosas".