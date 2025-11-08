Logo de telecincotelecinco
Logo de Bailando con las estrellasBailando con las estrellas
Actuaciones

Todas las actuaciones de la novena gala de 'Bailando con las estrellas'

bailando
Todas las actuaciones de la novena gala de 'Bailando con las estrellas'telecinco.es

  • Disfruta aquí de todas las actuaciones de la novena gala de ‘Bailando con las estrellas’, completas y vídeo a vídeo

Compartir

Tras la doble repesca de Manu Tenorio y Sara Escudero, la novena gala ha comenzado con el ya habitual ‘Último baile’ de las dos señaladas por público y jurado: Blanca Romero y Sara Escudero se juegan su continuidad en el programa repitiendo las coreografías que las puso en el punto de mira.

Pero no solo Blanca y Sara brillan sobre las tablas de ‘Bailando con las estrellas’, el resto de concursantes que continúan en la competición han defendido uno a uno sus bailes junto a los maestros. ¿Quieres verlas? ¡Disfruta de ellas aquí!

Nona Sobo y Max Stryjski bailan pasodoble: 'El gato montés'

La actuación de Nona Sobo en la gala 9
La actuación de Nona Sobo en la gala 9

Nerea Rodríguez y Genís Betrian bailan vals: 'Golden Hour'

La actuación de Nerea Rodríguez en la gala 9
La actuación de Nerea Rodríguez en la gala 9

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan quickstep: 'Diamonds are a girl's best friend'

La actuación de Anabel Pantoja en la gala 9
La actuación de Anabel Pantoja en la gala 9
En elaboración
Temas