Disfruta aquí de todas las actuaciones de la novena gala de ‘Bailando con las estrellas’, completas y vídeo a vídeo

Tras la doble repesca de Manu Tenorio y Sara Escudero, la novena gala ha comenzado con el ya habitual ‘Último baile’ de las dos señaladas por público y jurado: Blanca Romero y Sara Escudero se juegan su continuidad en el programa repitiendo las coreografías que las puso en el punto de mira.

Pero no solo Blanca y Sara brillan sobre las tablas de ‘Bailando con las estrellas’, el resto de concursantes que continúan en la competición han defendido uno a uno sus bailes junto a los maestros. ¿Quieres verlas? ¡Disfruta de ellas aquí!

Nona Sobo y Max Stryjski bailan pasodoble: 'El gato montés'

Nerea Rodríguez y Genís Betrian bailan vals: 'Golden Hour'

Anabel Pantoja y Álvaro Cuenca bailan quickstep: 'Diamonds are a girl's best friend'