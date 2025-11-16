Fiesta 16 NOV 2025 - 18:41h.

Ana María Aldón da algunos de talles de su encuentro con Rocío Carrasco: "Se ha portado muy bien conmigo"

Gloria Camila carga contra Ana María Aldón tras su encuentro con Rocío Carrasco: “Victimismo falso"

Hace un par de semanas, 'Fiesta' destapó, en exclusiva, el encuentro que se había producido entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco en un centro comercial. Ambas fueron fueron vistas juntas y mostrando una actitud muy cómplice, según los testigos que presenciaron este momento. Muchas fueron las dudas que surgieron entonces y ahora la expareja de José Ortega Cano responde en 'Fiesta': ¿Fue un encuentro casual o se citaron? ¿De qué hablaron?

"Yo no tengo una conversación amigable con Rocío porque no es que sea mi amiga de toda la vida, es que yo me llevo muy bien con Rocío porque he trabajado con ella. Ha tenido una humildad y una clase conmigo... Siempre se ha portado muy bien conmigo. Yo creo que hay que respetar a todo el mundo. No es que haya sido mi amiga de toda la vida, pero hemos trabajado juntas en Mediaset", son parte de las declaraciones de Ana María Aldón respecto a este comentado y sorprendente encuentro en plató.

¿Se unen Ana María Aldón y Rocío Carrasco contra los Ortega Cano?

Este encuentro (que se produjo en los probadores de una tienda de ropa) ha suscitado muchas opiniones y hay quien cree que Ana María y Rocío podrían haberse unido por interés y por mantenerse fuertes contra los Ortega Cano, pero Ana María tiene algo que decir al respecto: "Ni ella buscó el apoyo ni yo busqué el apoyo, simplemente coincidimos así". "Yo no me uno con nadie. De hecho, la que trabaja en esa tienda (donde se vieron) es prima de Gloria y se habla con Rocío. Entonces ¿por qué si ellas se hablan, por qué yo tengo que negarle la palabra?", se queja la colaboradora de 'Fiesta'.

Y es que lo que le duele a Ana María de todo es que se hable mal de ella y que intenten mentir sobre su pasado o sus intenciones con la familia. Le duele por ella y por el hijo que tiene. Quiere seguir manteniendo el buen rollo con la familia por ese menor, pero no a cualquier precio: "Yo tengo un hijo y el niño tiene un padre y soy quien vela por ese niño y quiero mantener ese vínculo, pero pisándome la cabeza no", dice, visiblemente enfadada. Para rematar, le preguntan a Ana María que cómo puede ser que Ortega Cano permita que su hija "le meta un puñal" y ella responde tajante: "Si lo ha permitido antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora?".