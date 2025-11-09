Fiesta 09 NOV 2025 - 20:53h.

La semana pasada en 'Fiesta', Saúl Ortiz sacaba a la luz una información de lo más sorprendente. Se trataba de un inesperado encuentro entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón en un centro comercial madrileño. Ahora, Gloria Camila, que ayer brillaba en su actuación como bailarina por un día en 'Bailando con las estrellas', viene a nuestro plató como colaboradora y reacciona al acercamiento de la expareja de su padre y su hermana.

Tal y como comentaba Saúl, Ana María Aldón y Rocío Carrasco han sido visto juntas en una actitud muy cómplice y amigable. Una reunión que sucedía escasos días después de que Gloria Camila concediese una entrevista en '¡De viernes!', en la que hablaba como nunca sobre su hermana mayor. Y es que aunque entre la exmujer de Ortega Cano y la primogénita de Rocío Jurado nunca hubo tensión, la diseñadora no tenía relación con ella por respeto a la decisión de su marido.

Sin embargo, tras su separación con el extorero, Ana María Aldón podría estar acercando posturas con Rocío Carrasco. En 'Fiesta', Gloria Camila da su opinión y carga duramente contra la diseñadora por su "victimismo falso" y por hacerse la que "no sabía nada" de la última voluntad de Michu antes de fallecer:

"Me sorprendió la actitud de hacerse la loca de que no sabía lo de la última voluntad... Si lo sabía", explicaba Gloria, quien, en su entrevista en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta reveló que, en su día, antes de fallecer, Michu le llegó a decir a Ana María que quería que tanto ella como Ortega Cano cuidaran de su hija en el que caso de que ella no estuviese.

Además, sobre el encuentro con Rocío Carrasco, Gloria confesaba: “Ya lo sabía lo sabía. Antes de que Ana viniese luego a 'Fiesta'. Soy de la zona y la gente que lo ha visto, me lo mandaba por redes".

Gloria Camila desvela si dio 'un portazo' a Ana María Aldón

Del mismo modo, la hija de Rocío Jurado aclara si, tal y como se comentó la semana pasada, había ocurrido un momento de alta tensión entre Ana María Aldón y ella durante la fiesta de cumpleaños de su hermano pequeño, pues supuestamente Gloria Camila habría dado un portazo a la exmujer de su padre para impedirle el paso a la fiesta de su propio hijo. ¿Es esta información cierta? La propia protagonista responde y lo niega rotundamente:

"No es verdad. De hecho, yo hasta el verano no había coincidido con Ana de nuevo. Y en verano cuando coincido le doy dos besos y todo perfecto", aseguraba contundentemente la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano.