La hija de la colaboradora reapareció en ‘El tiempo justo’ para aclarar sus polémicas palabras sobre el intento autolítico de su madre y contestar a las acusaciones de Gloria Camila

Leticia Requejo, sobre la entrevista del promotor de 'Andy y Lucas' en '¡De Viernes!': "Lucas quiere emplear acciones legales contra él"

Compartir







El plató de ‘El tiempo justo’ se convirtió este martes en el epicentro de una nueva polémica familiar. Gema Aldón regresó al programa para responder a las declaraciones que Gloria Camila lanzó contra ella el pasado viernes en ‘¡De viernes!’ y también para comentar las palabras de su madre, Ana María Aldón, que este fin de semana intervino en ‘Fiesta’ pidiendo calma.

“Yo voy con mi verdad por delante y no me voy a retractar de nada”, comenzó diciendo una firme Gema Aldón, dejando claro que no teme las posibles consecuencias legales de sus palabras.

“Cuando una persona te pide ayuda, como mi madre ha hecho muchas veces, y nadie la ayuda, al final la única que está ahí soy yo”, afirmó visiblemente emocionada.

“Mi madre no ha tenido apoyo, y yo siempre he estado a su lado”

Durante la entrevista con Joaquín Prat, Gema quiso matizar que sus declaraciones anteriores no iban dirigidas únicamente a Gloria Camila. “No fue solo una persona la que causó el malestar de mi madre, fue un conjunto de situaciones, una convivencia complicada”, explicó. “Granito a granito se hace una montaña, y eso es lo que pasó”.

Gema insistió en que no pretende “señalar a nadie”, pero sí defender su experiencia: “Yo conviví con ellos, sé perfectamente lo que se vivía en esa casa. Cuando todo se volvió insoportable, me fui con mi madre a Sanlúcar, porque ya no quería seguir en esa situación”.

En otro momento de la charla, la hija de Ana María también se refirió a la postura de su madre, que ha pedido públicamente a su hija que rebaje el tono. “Mi madre me apoya, pero quiere mantenerse al margen. Ella necesita tranquilidad y yo lo respeto, pero tengo 30 años y mi voz y mi voto”, defendió.

La tensión aumentó cuando algunos colaboradores le recordaron que su madre le había pedido que “dejara de hablar del tema”. Gema replicó: “Yo no he faltado al respeto a nadie. Simplemente cuento lo que he vivido, y eso no me lo puede negar nadie”.

Gloria Camila, nueva colaboradora

Antes de despedir la entrevista, Joaquín Prat anunció que Gloria Camila se incorporará este jueves al equipo de colaboradores de ‘El tiempo justo’, donde se le mostrarán las declaraciones de Gema.

Lejos de amedrentarse, la invitada lanzó un último mensaje: “Ella que haga lo que tenga que hacer, que yo también me defenderé. Yo voy con la verdad, no con la mentira”.