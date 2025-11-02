El encuentro entre Rocío Carrasco y Ana María Aldón: "Se mostraron muy cómplices"

Fiesta 02 NOV 2025 - 18:14h.

Saúl Ortiz ha desvelado en exclusiva en 'Fiesta' que la diseñadora y la hija de Rocío Jurado pasaron un rato "muy cómplice juntas"

Saúl Ortiz ha traído hasta 'Fiesta' una información de la que se va a hablar, y mucho, en los próximos días. Según el testimonio del colaborador, este fin de semana se habría producido un sorprendente encuentro entre dos mujeres muy famosas de este país: Rocío Carrasco y Ana María Aldón.

Pese a que cuando Ana María Aldón era pareja de José Ortega Cano no tuvo relación con Rocío porque su marido no trataba con la hija de 'La más grande', lo cierto es que entre ellas nunca ha existido tensión y ha sido habitual ver a la diseñadora saliendo en defensa de Rocío.

El encuentro, que tenía lugar en un centro comercial madrileño, era captado por las cámaras y, según los testigos, entre ellas se palpaba "el buen rollo":

"Esta situación afecta a Rocío Carrasco y a Ana María Aldón. Te puedo contar que ayer hubo un encuentro entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco en un centro comercial en el que estuvieron hablando de una forma bastante cómplice. No sé por qué se produjo ese encuentro, pero sí que os puedo decir que se ha producido, evidentemente, después de la entrevista de Gloria Camila en la que habla sin tapujos de su hermana mayor".

'Fiesta' se ha trasladado hasta el centro comercial madrileño en el que Rocío Carrasco y Ana María Aldón pasaron un tiempo hablando y ha podido saber de primera mano que "existen fotografías de ese encuentro".

El "portazo" de Gloria Camila a Ana María Aldón

Pero este no ha sido la única información exclusiva que Saúl Ortiz ha compartido en 'Fiesta'. Saúl ha desvelado un episodio que tuvo lugar hace algunas semanas durante la celebración de cumpleaños del hijo de la diseñadora y el torero.

Según Ortiz, Gloria Camila habría tenido con la ex mujer de su padre y madre de su hermano pequeño un feo gesto que no había salido a la luz hasta hoy:

"Hace poco, en la celebración del cumpleaños del niño que tienen Ana María y José Ortega Cano en común en casa del torero, Ana María fue a recoger a su hijo, en ese momento Gloria Camila le cierra la puerta en las narices y ella se tiene que esperar dos horas fuera de la casa esperando a que le entreguen al niño".