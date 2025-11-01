Fiesta 01 NOV 2025 - 18:23h.

Ana María Aldón descubre, en pleno directo, si su nombre aparece entre las últimas voluntades de Michu

Ana María Aldón planta cara a Gloria Camila tras sus acusaciones: "No lo he hecho nunca"

A raíz de la entrevista a Gloria Camila en '¡De viernes!', Ana María Aldón se ha preguntado hoy en 'Fiesta' si se está cumpliendo la última voluntad de Michu para saber si tiene algún tipo de responsabilidad sobre el cuidado de su hija Rocío. Y es que Michu, en su día, antes de fallecer, le llegó a decir a Ana María que quería que tanto ella como Ortega Cano cuidaran de su hija en el que caso de que ella no estuviese. Desde su muerte, Ana María está esperando a que alguien le notifique si su nombre aparece en el testamento de la que era pareja de José Fernando.

En este sentido, Ana María Aldón lleva meses esperando, desde el mes de julio, a que alguien le diga si tiene algún tipo de responsabilidad sobre la hija de Michu: "Quiero saber si tengo algún compromiso legalmente. Entiendo que alguien se debería de poner en contacto conmigo porque hay una irregularidad", se queja la colaboradora de 'Fiesta'. Marisa Martín Blázquez aporta algo de luz en este asunto mostrando un documento que la propia Ana María lee en directo en el plató de 'Fiesta'.

Ana María Aldón descubre, en directo, si su nombre aparece en el testamento de Minchu

Ana María Aldón lee en silencio lo que Marisa le muestra en su teléfono móvil y, aunque hay términos que no termina de controlar, saca algo en claro: "Está mi nombre y mi DNI". Tras leer y darse cuenta que su nombre aparece entre las últimas voluntades de Michu, Ana María se pronuncia: "Necesito que legalmente alguien con un peso importante en el marco de la legalidad me diga qué tengo que hacer, si tengo alguna responsabilidad, no hablo de la moralidad".

"No es que yo quiera o no quiera, pero, si me necesitan, ahí estoy. Debo saber si estoy comprometida a hacer algo, qué tengo que hacer yo ahora", continúa diciendo Ana María, que insiste en no entender por qué, si su nombre aparece en ese documento, nadie se ha puesto en contacto con ella para notificárselo. Respecto a esto, Saúl Ortiz apunta algo que puede aclarar ciertas dudas que giran en torno a esta polémica en el plató del programa.

Y es que, al parecer, según Saúl Ortiz, "las últimas voluntades no son definitivas porque hay una serie de circunstancias que se valoran, entre ellas las circunstancias económicas". Pero la cuestión es que, independientemente de esto, a ella se lo tendrían que haber notificado y valorar esas circunstancias de las que se hablan. Para rematar, Ana María quiere dejar claro que ella no acusa a nadie concretamente, sino que habla del marco legal en el que ella no le han notificado.

Ana María se pronuncia tras la entrevista de Gloria Camila

Además, por otro lado, Ana María se ha pronunciado sobre la entrevista que concedió Gloria Camila en '¡De viernes!'. La colaboradora niega que ella haya acusado directamente a Gloria de ser quien provocara sus intenciones autolíticas, le dice que le pida explicaciones a su hija, Gema Aldón, ya que fue ella quien lo insinuó, y le planta cara a Gloria para que deje de decir que ella habla mal de Ortega Cano.