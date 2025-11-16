Fiesta 16 NOV 2025 - 17:07h.

Aguasantas, pareja de Manuel Cortés la noche de la manguera, lo cuenta todo y asegura haber pedido perdón a Isa Pi

La sorprendente publicación de Isa Pantoja tras la entrevista de Kiko Rivera: "Es un terrorista emocional"

Compartir







Hace apenas un par de días desde el regreso televisivo de Kiko Rivera tras más de dos años apartado de los medios de comunicación. El DJ se enfrentaba a la entrevista más difícil de su vida en '¡De viernes!' y pedía unas sinceras disculpas a su hermana Isa Pantoja tras confirmar su durísimo testimonio acerca del fatídico episodio de la manguera en Cantora. En 'Fiesta' recibimos a Aguasantas, quien, en aquel entonces, era novia de Manuel Cortés, primo de Isa y Kiko. ¿Cuál fue su grado de implicación en lo ocurrido? ¿Se siente culpable?

Hace un año Isa Pi se sinceraba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta sobre la noche más terrorífica que había vivido en Cantora: su hermano Kiko Rivera la obligó a quitarse la ropa y empezó a regarla con una manguera. Esta durísima historia fue corroborada por el propio implicado este viernes, pero aún desconocemos muchos detalles al respecto. Es por eso por lo que Agusantas, que de alguna manera fue "responsable indirecta" de lo sucedido, llegaba a 'Fiesta' para contarlo todo.

Aguasantas se siente culpable del episodio de la manguera

La exnovia de Manuel Cortés cuenta en 'Fiesta' los detalles jamás contados de la fatídica noche de la manguera de Isa Pantoja y su implicación en lo ocurrido, después de confesar que se estuvo lamentando durante mucho tiempo de este suceso. Agusantas, que se muestra muy arrepentida, explicaba: "Yo ya lo hablé con Isa y le pedí perdón por la parte que me tocaba, pero es verdad que todos en esa época, tanto mi expareja en ese momento como ella y yo, éramos muy pequeños", aseguraba.

La influencer también explicaba que no se dio cuenta de lo grave de ese momento hasta que hubo pasado el tiempo, asegurando que ni tanto ella como su pareja de entonces eran conscientes de lo que estaba ocurriendo ni le ponían nombre a lo que acababan de ver y presenciar. Sin embargo, las explicaciones de Aguasantas no convencían a varios de los colaboradores, que comentaban: "No me sirve el argumento de la juventud... Una persona que es conocedora de los hechos y se calla automáticamente se convierte en cómplice".