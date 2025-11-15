Fiesta 15 NOV 2025 - 20:53h.

Isa Pi comparte una reveladora publicación en sus redes sociales tras el regreso a la televisión de su hermano Kiko Rivera

Kiko Rivera, al borde del llanto, admite el episodio de la manguera y pide perdón a su hermana Isa Pi: "No tiene justificación"

Anoche vivíamos en el plató de '¡De viernes!' la entrevista más difícil de la vida de Kiko Rivera, quien regresaba a la televisión más de 2 años alejado de los medios de comunicación. En el programa, el hijo de Isabel Pantoja abordaba varios de los frentes que tiene abiertos y pedía unas sinceras disculpas a Isa Pi. Ahora, en 'Fiesta' los colaboradores comentan la última y sorprendente publicación de la hermana del DJ, que podría ser una respuesta hacia Kiko.

Isa Pantoja y su hermano Kiko Rivera llevan varios años sin tener contacto, motivo por el cual se ha perdido varios capítulos muy importantes en la vida de su hermana, como el nacimiento de su hijo con Asraf. En el programa de la noche de los viernes, el exmarido de Irene Rosales profundizaba sobre el conflicto con su hermana, después de que este confesase hace un año un fatídico episodio que sufrió en manos de su propio hermano.

Kiko no solo confirmaba todos los hecho, sino que además, completamente arrepentido de sus actos en el pasado y al borde del llanto, le dedicaba unas palabras de disculpas: "No tengo ningún tipo de justificación. Le pido disculpas por no haber podido estar a la altura". Pero... ¿qué piensa Isa Pi del perdón de su hermano? ¿Acepta sus disculpas?

¿Un zasca a Kiko Rivera? La reveladora publicación de Isa Pantoja

Después de que los colaboradores de 'Fiesta' comentasen lo sucedido anoche durante la entrevista de Kiko Rivera, el periodista Saúl Ortiz daba una información que podría ser la respuesta de Isa Pi a las palabras de su hermano: "Isa ha subido a las redes sociales una publicación etiquetando a la canción nueva de Rosalía, 'La perla', y ha cogido este extracto: "Rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla nadie se fía"". ¿Se trata de una pullita hacia Kiko Rivera?

"Ha cogido justo lo que podría encajar", aseguraba el periodista. Seguidamente, Amor Romeira tomaba la palabra y opinaba al respecto: "Si lo vamos a hilar con que es un zasca intencionado, aquí no hay un camino para volver a ser hermanos. Aquí hay una intención clara, no se ha creído del todo su entrevista", sentenciaba la colaboradora.