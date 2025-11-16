Fiesta 16 NOV 2025 - 16:39h.

Rappel ataca duramente a la hija de Encarnita Polo: "¿Dónde están las joyas, las pieles, las ropas...?

Última hora | Nuevos datos sobre la muerte de Encarnita Polo que dan un giro a la investigación

Compartir







La muerte de Encarnita Polo está envuelta en polémica desde el principio. La artista ha fallecido a manos de un compañero de residencia y tal ha sido el revuelo mediático que se ha generado que hasta la residencia tuvo que emitir un comunicado aclarando la situación. Quien también se ha pronunciado ha sido Rappel, que sorprende con unas tremendas y duras declaraciones en las que carga duramente contra Raquel, la hija de Encarnita Polo.

Encarnita Polo ya ha sido despedida en una ceremonia muy íntima y muchos son quienes la recuerdan. Pero las palabras que ha pronunciado Rappel en este duro momento de duelo han sorprendido mucho a todos. El vidente, que dice ser muy amigo de artista, ha sido muy tajante a la hora de dirigirse a Raquel para poner en duda sus actuaciones e intenciones. No hay duda de que sus declaraciones van a dar mucho que hablar.

PUEDE INTERESARTE El presunto autor de la muerte de Encarnita Polo se escapó del pabellón psiquiatría y la estranguló mientras dormía

Las duras palabras de Rappel contra la hija de Encarnita Polo

"Que ahora le hagan un funeral y que vaya la gente a la iglesia, la primera su hija, creo que su hija sobra en el funeral. Y lo digo con un par de narices. Ahora va a ir al funeral así", manifiesta Rappel, visiblemente enfadado. Rappel acusa a Raquel de haber "abandonado a su madre" y se pregunta "¿dónde está el dinero de los pisos que tenía Encarnita? ¿Dónde están las joyas, las pieles, las ropas... recuerdos preciosos de Encarna...? ¿Dónde está todo? Eso habrá desaparecido, pero la pobrecita mía ha desaparecido a manos de un hijo de su madre".

Visiblemente consternado por la muerte de Encarnita, Rappel se muestra muy indignado con toda esta situación y considera que su amiga estaba muy bien de salud y que podría haber estado en su casa y no en una residencia. Y es que todas estas preguntas que Rappel manifiesta en voz alta llevaba años haciéndoselas y ahora las comparte ante las cámaras y micrófonos de Europa Press como un desahogo: "A Encarnita no tenían que haberla ingresado nunca en ningún sitio", se lamenta el vidente.