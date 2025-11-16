¿Qué hacía Isabel Pantoja mientras Kiko Rivera daba una entrevista de '¡De viernes!'?

Kiko Rivera, al borde del llanto, admite el episodio de la manguera y pide perdón a su hermana Isa Pi

Kiko Rivera ha concedido una reveladora entrevista en '¡De viernes!' este fin de semana para abordar varios temas. Entre ellos, el DJ se pronunció sobre el polémico distanciamiento que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, y se dirigió a ella con un contundente mensaje: "Necesita ayuda urgente", llegó a decir. Pero, ¿qué hacía Isabel Pantoja mientras tanto? ¿Vio la entrevista de su hijo? Kike Calleja lo sabe y lo desvela, en exclusiva, en '¡Vaya fama!'.

¿Vio Isabel Pantoja la entrevista de su hijo, Kiko Rivera, en '¡De viernes!'?

"Vais a alucinar con lo que estaba haciendo Isabel Pantoja mientras su hijo daba esa entrevista", avanza Kike Calleja. Y es que, según el colaborador, la tonadillera estuvo... ¡Jugando a las cartas! "Le importa cero lo que diga Kiko Rivera sobre ella. Es más, está súper cansada de que sus hijos sigan hablando de ella, de que sigan ganando dinero a costa del apellido Pantoja y hablando de Isabel Pantoja y quiere que hablen solamente de su vida. Que si quieren seguir en este medio, que hablen únicamente de su vida".

Según saca Kike Calleja como conclusión, Isabel Pantoja podría estar cansada de que sus hijos la utilicen como reclamo para sentarse en un plató de televisión. Pero no todos coinciden con Calleja y hay quienes opinan que ese juego de cartas sería un solitario. Por otro lado, la artista sí que estaría pendiente e interesada en la separación de su hijo con Irene Rosales y, aunque no hablen, le duele que su hijo esté sufriendo por este tema: "Como madre, está preocupada por Kiko Rivera y por su separación", según el periodista.