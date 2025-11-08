Fiesta 08 NOV 2025 - 17:40h.

Kike Calleja tiene la última hora sobre cómo ha sido recibida la entrevista de Kiko en el entorno de Isabel Pantoja

Kiko Rivera opina sin tapujos sobre la nueva ilusión de Irene Rosales: "Yo pregunté y en ese momento lo negó"

Kiko Rivera ha regresado a la televisión tras años alejado del foco mediático y lo ha hecho en '¡De viernes!'. El DJ ha escogido el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para conceder su primera entrevista tras hacerse pública su separación de Irene Rosales, madre de dos de sus hijas.

Kiko, como ya es costumbre en sus entrevistas, se ha abierto en canal por completo y no ha dejado ninguna polémica sin tocar: la supuesta infidelidad de Irene, la no relación con su hermana, el distanciamiento de su madre y hasta el polémico episodio de la manguera.

Kiko ha reconocido por primera vez en televisión que el manguerazo con agua fría a su hermana Isa Pi existió y que fue lo que él mismo califica como "un error": "Aquello nunca tenía que haber pasado, yo no estaba bien, yo estaba muy pasado y no tenía que haber hecho algo así".

Sin embargo, Kiko en cierto modo restó importancia a sus actos para poner el foco en su madre: "Esa noche, en esa tremenda bronca que mi madre tuvo con mi hermana, mi madre le dijo a mi hermana que iba a devolverla a Perú. Hay gente que es una grandísima hija de puta y mi madre con ese comentario lo fue".

Este durísimo comentario no ha pasado desapercibido para los colaboradores de 'Fiesta' que no dudan a la hora de afear el gesto del DJ: "Él echa balones fuera, pero igual de mal estuvo lo que hizo él, porque lo que tanto la Pantoja como él hicieron fue ejercer malos tratos contra Isa Pantoja, eso es así", expresaba Omar Suárez.

Isabel Pantoja prohíbe a su entorno mencionar a Kiko Rivera

Kike Calleja tenía información de última hora sobre cómo ha caído en el entorno de Isabel Pantoja la entrevista del DJ. Según el colaborador de 'Fiesta', Isabel no solo no habría visto las declaraciones de su hijo, si no que habría prohibido a sus allegados que nombren a su hijo:

"Isabel Pantoja se ha manifestado. He preguntado y tengo la última hora. Yo ya sabía que ella no tenía intención de ver la entrevista y me confirman que así es, que no encendió ni el televisor. A su hermano Agustín le ha prohibido que le hable absolutamente nada del tema, no quiere saber nada de lo que ha dicho su hijo, ha prohibido hasta que le nombren a Kiko. Isabel ha expresado que ojalá que ninguno de sus tres hijos le haga lo que él le ha hecho a ella".